"Pánico": La portada de la revista Time tras la participación de Biden en el debate presidencial

30-06-24.-Si el presidente se hace a un lado, "habría un caos dentro del partido como nunca se había visto desde 1968", dice la revista.



Tras el desempeño del presidente estadounidense, Joe Biden, en el primer debate contra el republicano Donald Trump rumbo a las elecciones del 5 de noviembre, la revista Time vio "pánico".



En la red social X, Time posteó que "las cosas están oscuras. Los demócratas entran en pánico por el desempeño de Joe Biden en el debate y por lo que sucederá después".



En un artículo titulado "Dentro del desastre del debate de Biden y la lucha por sofocar el pánico demócrata", Philip Elliott, corresponsal principal de la revista, con sede en la oficina de Washington, escribió que "pánico no es una palabra demasiado fuerte para describir el sentimiento que recorrió el Partido Demócrata de arriba abajo a medida que se desarrollaba el debate.



“¿Qué diablos está pasando?”, escribió un recaudador de fondos demócrata. Al otro lado de la sala, otro envió una especie de llamada de socorro y un video de rehenes a la vez: “Esto no será tan malo para los votantes como lo es para nosotros, ¿verdad?”.



"Desde progresistas hasta pragmáticos, el veredicto entre los demócratas fue quizás el más unido que han estado las altas esferas del partido en décadas. “Ininteligible debe haber sido el [subtítulo]”, durante toda la actuación de Biden, reflexionó otro estratega demócrata de alto rango. “Habría sido lo más honesto”. Casi inmediatamente después de que terminó, los demócratas comenzaron a preguntarse si se podía convencer a Biden de que se retirara por el bien del partido, de la nación y del propio candidato".



Sin embargo, los leales a Biden, narra el corresponsal de Time, cerraron filas.



"La vicepresidenta Kamala Harris realizó una serie de visitas por cable a altas horas de la noche, haciendo su mejor esfuerzo para evitar los sueños de los activistas del partido de deshacerse de Biden, y tal vez también de Harris. El equipo de Biden insistió públicamente en que la noche era sólo una de muchas y que el candidato estaba absolutamente 100% arriba por otros cuatro años. Como prueba, lo enviaron a una fiesta de observación de debates en el Hyatt Regency en Peachtree Street de Atlanta para 45 minutos de selfies antes de una visita a medianoche a un Waffle House en su camino a un aeródromo de Atlanta para un salto rápido a Raleigh, Carolina del Norte, donde haría campaña al día siguiente. El Air Force One aterrizó poco antes de las 2 am. Al día siguiente, el demócrata de alto rango más popular del país, Barack Obama, dijo a sus aliados que retrocedieran ante Biden. "Las noches de debates son malas. Créanme, lo sé", envió un mensaje el exjefe de Biden".



Tras el debate, dice Time, surgen dos preguntas: "¿Había alguna manera de sacarlo de la papeleta? Y si no, ¿había alguna posibilidad de cruzar la línea de meta tambaleándose con un candidato profundamente defectuoso?".



Elliott recuerda que "cuando un candidato se pelea, se espera que un asistente leal cargue con la culpa. Y pocos tienen más experiencia en criticar a la gente que Joe Biden. Cuando su primera campaña implosionó durante el verano de 1987, un joven asistente y futuro presidente del Comité Nacional Demócrata llamado David Wilhelm asumió la culpa de transmitir los discursos de un líder laborista británico que Biden criticó en un escenario de debate. Cuando su tercera candidatura para el puesto terminó en cuarto lugar en Iowa, Biden destituyó a su antiguo asistente y director de campaña, Greg Schultz, mientras la comitiva navegaba lentamente por las carreteras heladas de New Hampshire camino a un lugar de debate. Con las interminables investigaciones sobre la participación de su hijo con socios comerciales poco fiables, Biden culpó a su personal por no señalar antes los posibles conflictos de intereses. Y cuando se recuperaron documentos clasificados en su posesión personal, nuevamente fue culpa del ayudante".



Pero ahora, dice el artículo de Time, "la culpa sólo puede ir más allá del propio presidente y sus familiares más cercanos. Nadie puede decir que lo que ocurrió en Atlanta fue inesperado. Los votantes han sido constantes en decir a los encuestadores que están preocupados por las edades de ambos candidatos. Casi dos tercios de la nación piensa que tanto Trump como Biden son demasiado viejos para el puesto, según la encuesta de Ipsos. Otra cuarta parte piensa que Biden es demasiado viejo. Una encuesta independiente de Gallup revela que sólo el 22% de los estadounidenses dice estar satisfecho con la dirección del país, una cifra que pone a Biden en la zona de peligro. En esta época de 2020, Trump estaba en el 20% y perdió, mientras que Barack Obama estaba en el mismo nivel en esta etapa del maratón de 2012 y mantuvo su puesto. En 1992, cuando George H.W. Bush buscaba un segundo mandato como presidente, esa cifra se situó en el 14%; perdió esa carrera a tres bandas".



Además, "los conocedores de Obama, como David Axelrod y David Plouffe, habían estado advirtiendo tanto a los donantes como a los agentes que Biden era una apuesta arriesgada y que el partido necesitaba sangre nueva. Pero plantear la cuestión de la edad fue motivo de excomunión del alto mando de la órbita de Biden. Historias oscuras se arremolinaron entre aquellos que tuvieron acceso a los principales asesores de Biden de un colaborador cercano que planteó la cuestión de la edad y fue descartado sumariamente".



El problema es que "las reglas del Partido Demócrata hacen que sea casi imposible reemplazar a Biden en la cima de la lista a menos que se haga a un lado voluntariamente. Biden tiene actualmente 3 mil 894 de los casi 4 mil delegados comprometidos estimados hasta el momento, la mayoría de los cuales deben permanecer con él durante la primera ronda de votación, que se llevará a cabo prácticamente en línea antes de la Convención Nacional Demócrata. Se necesitaría alrededor del 25% de los delegados en la convención para realizar una votación que abra el camino a la posibilidad de que otro candidato sea el nominado. Eso sigue siendo muy improbable".



Y si Biden se hace a un lado, "habría un caos dentro del partido como nunca se había visto desde 1968. La vicepresidenta Kamala Harris comenzaría con las ventajas de su mandato, pero su número de aprobación es bajo y sería vulnerable a un desafío. Entre los contendientes destacados, que nominalmente compiten por 2028 pero de los que se habla en voz baja como posibles reemplazos de Biden en 2024, se encuentran los gobernadores Gretchen Whitmer de Michigan, Gavin Newsom de California y JB Pritzker de Illinois".



Tras el debate, el mandatario salió este viernes en un mitin en Carolina del Norte. "Biden se puso a trabajar para transmitir esa visión el viernes en Carolina del Norte, diciéndole a su público que entendía el pánico dentro del partido y luego lo rechazó firmemente. “Amigos, permítanme cerrar con esto: sé que no soy un hombre joven, para decir lo obvio”, dijo Biden con seriedad en Raleigh mientras se lanzaba a un mea culpa que los donantes exigían y los estrategas esperaban que entendiera. “No debato tan bien como antes. Sé lo que sé: sé cómo decir la verdad. Sé distinguir el bien del mal. Sé cómo hacer este trabajo. Sé cómo hacer las cosas. Sé lo que millones de estadounidenses saben: cuando te derriban, te vuelves a levantar”".



El artículo de Time concluye que "para muchos demócratas que vieron el debate, el problema es que lo que Biden cree está empezando a parecer cada vez más incompatible con la realidad".

