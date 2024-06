El terrible desempeño de Biden en el debate genera angustiosos llamados a retirarse de la carrera

Trump y Biden en el debate presidencial

29 de junio de 2024.- Los demócratas, presas del pánico, especulaban sobre si Joe Biden debería ser reemplazado como candidato de su partido a la presidencia de Estados Unidos luego de un desastroso desempeño en el debate que convirtió los rumores sobre su edad y su condición física en un rugido.



La actuación temblorosa y ronca de Biden contra Donald Trump en el primer debate presidencial en Atlanta el jueves fue ampliamente criticada como un desastre que, en lugar de mitigar los temores sobre su agudeza mental, los amplificó en el escenario político más importante.



Incluso antes de que terminaran los tortuosos 90 minutos, importantes figuras demócratas y donantes llamaban o enviaban mensajes de texto desesperados y exploraban la posibilidad de redactar una alternativa tardía a Biden en la convención nacional demócrata de agosto, aunque los funcionarios electos permanecían públicamente leales al presidente.



"Todos los demócratas que conozco envían mensajes de texto diciendo que esto es malo", escribió en X Ravi Gupta, ex asistente de campaña de Barack Obama . “Simplemente dígalo públicamente y comience el arduo trabajo de crear un espacio en la convención para un proceso de selección. Votaré por un cadáver antes que por Trump, pero esto es una misión suicida”.



El viernes, Biden apareció en un mitin de campaña en Carolina del Norte, donde realizó una actuación completamente más enérgica, expresando sus líneas con mucha mayor fuerza que la noche anterior y atacando a su oponente con vigor.



“¿Viste a Trump anoche? Sinceramente, es un nuevo récord de mayor cantidad de mentiras dichas en un solo debate”, dijo Biden a una multitud entusiasta que espontáneamente estalló en cánticos de “Cuatro años más”.



Cuestionó a Trump por sus mentiras sobre la economía, la pandemia y la insurrección del 6 de enero, calificó a Trump de “ola de crímenes de un solo hombre” y añadió: “Lo que más me molesta de él es que no respeta a las mujeres ni a los demás”. la Ley."



Biden también reiteró sus habituales promesas de campaña de restablecer el derecho al aborto y defender Medicare y la seguridad social, y añadió, en un guiño a su debate que hizo que la multitud rugiera en agradecimiento: “Cuando te derriban, te levantas de nuevo. .”