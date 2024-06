Abogado argentino descarta teoría de incapacidad de autor de atentado a Cristina Fernández

Juicio por intento de magnicidio a Cristina Fernández en Argentina

27 de junio de 2024.- Marcos Aldazabal, uno de los abogados de Cristina Fernández, aseveró hoy que el autor del intento de asesinato a la expresidenta argentina sabe lo que hizo y sus consecuencias.



En declaraciones a la emisora radial AM750, Aldazabal explicó que con la declaración de Fernando Sabag la víspera quedó desmontada “la narrativa de que era un loquito” quien trató de asesinar a la entonces vicepresidenta el 1 de septiembre de 2022.



Es una persona que sabe lo que está diciendo. Tiene un vocabulario amplio y respondió todas las preguntas. Entendía todo y es muy consciente de lo que hizo. Parece inteligente y centrado, afirmó.



Fue bastante explícito en mostrar cómo la persecución judicial contra Fernández –impulsada con algunos medios de comunicación– fue lo que lo llevó a pensar que ella era la generadora de todos los problemas del país y había que matarla, añadió.



Por otra parte, advirtió que tras el ataque ocurrieron hechos muy graves como la eliminación de datos de celulares de los implicados.



También está por determinar la relación del diputado Gerardo Milman con el suceso.



En la primera jornada del juicio sobre el atentado, Sabag aseveró: Yo quería matar a Cristina y ella (Brenda Uliarte) quería que muriera.



Además, señaló que su novia (Uliarte) “quería ser más una espectadora del momento que una partícipe”.



Gatillé una vez, no dos y no volví a recargar el arma porque fui interceptado. No tuve momento de salida o escape del plan. La distancia fue prudencial para poder llegar. Estaba a 30 centímetros, dijo.



Ese día Sabag apuntó con una pistola a la cabeza de la exjefa de Estado, cuando ella saludaba a personas reunidas en las afueras de su domicilio en el capitalino barrio de Recoleta.



El arma -que contaba con cinco balas- no se disparó y el individuo fue detenido por ciudadanos que lo entregaron a la Policía Federal (PFA).



Durante registros en su casa, la PFA halló 100 balas y una laptop, la cual fue analizada junto a su teléfono móvil, cuya información se borró en manos de los peritos por una razón desconocida.