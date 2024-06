Equipos de cine y televisión llegan a un acuerdo con estudios de Hollywood para evitar huelga

26 de junio de 2024.- El sindicato que representa a los equipos de cine y televisión llegó a un acuerdo con los estudios de Hollywood que evitará una huelga importante, un avance bienvenido después de que la industria sufrió una importante agitación laboral el año pasado.



La Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales (Iatse) y la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP) anunciaron el martes que tenían un acuerdo tentativo de tres años que afectará a unos 50.000 miembros del equipo.



Si se aprueba, el acuerdo traerá aumentos salariales, protecciones de inteligencia artificial y derechos de transmisión para los miembros del sindicato, incluidos diseñadores de vestuario, estilistas, maquilladores, directores de arte, pintores de escenarios, técnicos de cámara y editores. Los miembros del sindicato votarán si ratifican o no el acuerdo.



La noticia trajo alivio en Hollywood, donde la industria aún no se ha recuperado del cierre que duró gran parte del año pasado. Actores y escritores se declararon en huelga el año pasado y los paros laborales que duraron meses paralizaron efectivamente la producción de cine y televisión. Este año, los trabajadores han informado que tienen dificultades para encontrar trabajo porque hay menos empleos disponibles a medida que la industria se desacelera y los estudios han recortado el gasto.



La AMPTP, que representa estudios, servicios de streaming y compañías como Disney, Netflix, Warner Bros Discovery y Amazon Prime, es el mismo grupo que tuvo dificultades para llegar a un acuerdo con escritores y actores el año pasado.



La semana pasada, casi 400 miembros de la industria, incluidos Mark Ruffalo, Kerry Washington, Ryan Coogler y Seth Rogen, firmaron una carta en solidaridad con el sindicato, expresando apoyo a sus demandas e instando a los estudios a ofrecer un contrato justo, informó Deadline .



"Estos miembros del equipo dedican sus vidas a su arte y a sus departamentos, trabajando largas horas en condiciones a menudo desafiantes para dar vida a las historias", decía la carta. “Poder hacer su trabajo de manera segura y recibir una compensación justa es esencial para que nuestros miembros puedan hacer nuestro trabajo. 'Nada se mueve sin la tripulación'”.



El contrato de Iatse debía expirar en julio, pero ahora, con un acuerdo tentativo en la mano, es poco probable que Hollywood experimente otra huelga importante este año. Los miembros aún deben votar para ratificar el acuerdo, y todavía se está negociando un acuerdo separado que afecta a unos 20.000 miembros de la tripulación en todo Estados Unidos.



Iatse aún no ha publicado los términos completos de su acuerdo tentativo con los estudios, pero dijo en un comunicado que "incluye nuevas protecciones en torno a la inteligencia artificial, incluido un lenguaje que garantiza que ningún empleado esté obligado a proporcionar indicaciones de IA de ninguna manera que pueda resultar en el desplazamiento de cualquier empleado cubierto”.



El acuerdo también traerá aumentos de tarifas a escala del 7%, 4% y 3,5% en tres años, el triple de tiempo para los trabajadores cada vez que su jornada laboral exceda las 15 horas y pagos de los estudios para ayudar a cubrir un déficit en el presupuesto del seguro médico del sindicato.



El sindicato publicará un resumen completo del acuerdo provisional a finales de esta semana, dijo.

