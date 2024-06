Lula: "Milei tiene que pedir disculpas a Brasil y a mí por decir muchas tonterías"

26 de junio de 2024.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo este miércoles que su homólogo argentino, Javier Milei, le debe pedir disculpas por haber dicho "muchas tonterías".



En una entrevista al portal UOL, el mandatario también comentó que no habló con Milei sobre los bolsonaristas que escaparon a Argentina tras ser condenados por la Justicia brasileña por participar en los ataques del 8 de enero de 2023 en Brasilia.



"No hablé con el presidente de Argentina porque creo que tiene que pedir disculpas a Brasil y a mí. Dijo muchas tonterías, solo quiero que se disculpe", aseguró.



El mandatario detalló que el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, el director de la Policía Federal, Andrei Rodrigues y el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, negocian con el Gobierno de Milei para que los brasileños prófugos que se niegan a ser extraditado a Brasil sean detenidos en Argentina.



"Si estos tipos no quieren venir, que los arresten allí, que los arresten allí y que los encarcelen en Argentina", subrayó.



"Un país muy importante"



Lula comentó que Argentina le gusta "mucho". "Es un país muy importante para Brasil, y Brasil es muy importante para Argentina y no es un presidente de la República quien va a crear una brecha entre los dos países", destacó.



El jefe de Estado de Brasil coincidió con el mandatario argentino recientemente en la cumbre del G7 en Italia, pero no se reunieron.



Aliado del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, Milei afirmó durante su campaña electoral que en caso de resultar electo no se reuniría con Lula, a quien calificó de "comunista y corrupto".



Por su parte, el mandatario brasileño no asistió a la toma de posesión del argentino en diciembre del año pasado y envió a su canciller, Mauro Vieira.

"Nada de qué arrepentirse"



En respuesta, el vocero de la presidencia argentina, Manuel Adorni, afirmó que Milei "no tiene nada de qué arrepentirse".



Asimismo, Adorni hizo hincapié en que los dos mandatarios no han hablado de manera bilateral, sino que se han encontrado "de manera casual, cordialmente, como deben hacer dos presidentes".



"Todo lo que el presidente Lula pretenda está bien, y dentro de sus deseos, y se lo respetamos, pero el presidente [Milei] no ha cometido nada de lo que tenga que arrepentirse, al menos por ahora", añadió.

