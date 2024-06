Bloomberg: Exxon planea nuevo proyecto petrolífero en Guyana para aumentar aún más la producción

26-06-24.-Exxon Mobil dio el primer paso hacia lo que será su séptimo proyecto petrolero en Guyana, una clara señal de que la empresa pretende ampliar la producción de crudo de la nación sudamericana en la próxima década, de acuerdo con una nota de Bloomberg.



El proyecto Hammerhead bombeará hasta 180.000 barriles diarios tan pronto como en 2029, a la espera de la aprobación del gobierno guyanés, según declaró en una entrevista el director nacional de Exxon, Alistair Routledge.



De acuerdo con la nota de Bloomberg, Exxon presentó el 24 de junio ante el gobierno una solicitud de autorización medioambiental para una inversión que se espera aumente la capacidad de producción global del país hasta casi 1,5 millones de barriles diarios, más o menos lo mismo que Nigeria, miembro de la OPEP.



Planes de producción



La realización de una inversión adicional que probablemente ascenderá a varios miles de millones de dólares subraya el compromiso de la empresa con la poco poblada nación sudamericana.



Los planes de producción de Exxon ya han convertido a Guyana en el tercer país productor de petróleo de más rápido crecimiento fuera de la OPEP en los últimos años y en un contribuyente clave al suministro mundial de petróleo.



También ha sido una parte vital de la recuperación de las existencias de Exxon tras la pandemia, porque el crudo de Guyana es uno de los más rentables fuera de Oriente Medio, con un coste de equilibrio inferior a 35 dólares el barril.



La capacidad de Hammerhead será un 30% inferior a la de las tres instalaciones marinas anteriores y la más pequeña desde que el primer proyecto de Guyana inició su producción en 2019. Exxon adaptó el buque flotante de producción, almacenamiento y descarga, o FPSO, para que se ajustara a las necesidades específicas del yacimiento, dijo Routledge. La reducción del tamaño del buque no es señal de que los recursos del país estén disminuyendo en modo alguno.



«Es la solución adecuada para el recurso concreto en esta parte del bloque», dijo Routledge. «Para otros recursos, esperamos de nuevo instalaciones más grandes».



Nuevo proyecto cada 18 meses



Si se aprueba a mediados de 2025, Hammerhead mantendrá el récord de Exxon de poner en marcha un nuevo proyecto en Guyana aproximadamente cada 18 meses, dijo Routledge.



«El objetivo para el que estamos trabajando es mantener esa cadencia», dijo. «Creemos que el recurso está ahí. Obviamente queremos asegurarnos de optimizar el desarrollo dentro del bloque».



Exxon descubrió petróleo por primera vez en el bloque Stabroek de Guyana en 2015 y desde entonces ha realizado más de 30 descubrimientos importantes que abarcan más de 11.000 millones de barriles de reservas recuperables. La supermajor de Texas explota el bloque y posee una participación del 45%. Hess Corp. (HES) y la china Cnooc Ltd. poseen el 30% y el 25% restantes, respectivamente.



Exxon mantiene actualmente un arbitraje con Chevron sobre su propuesta de adquisición de Hess, motivada en gran parte por la participación no operativa de esta última en Guyana. Exxon afirma que tiene derecho de tanteo sobre la participación. Chevron y Hess discrepan, argumentando que su acuerdo está estructurado como una fusión corporativa, lo que significa que el derecho no es aplicable.

