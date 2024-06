Una serie de tiroteos masivos en Estados Unidos provoca un fin de semana de muerte y caos

La policía acudió a la escena de un tiroteo el viernes en Fordyce, Arkansas, antes de una serie de tiroteos durante el fin de semana en todo Estados Unidos

24 de junio de 2024.- Una serie de tiroteos masivos sacudieron a Estados Unidos la madrugada del domingo, dejando al menos un muerto y otros 34 heridos en sólo cuatro casos reportados en Nueva York, Alabama, Missouri y Ohio.



Los tiroteos se produjeron en medio de una serie más amplia de tiroteos masivos recientes, incluido el ocurrido en una tienda de comestibles de Arkansas el viernes que dejó cuatro muertos y nueve heridos, así como otro en un club nocturno en Kentucky el sábado que mató a una persona e hirió a siete.



La violencia elevó el número de tiroteos masivos en Estados Unidos en lo que va de año, hasta el domingo, a más de 240, un promedio de más de uno diario, según Gun Violence Archive .



El archivo independiente define un tiroteo masivo como aquel en el que cuatro o más víctimas resultan heridas o muertas.



Una tasa tan alta de tiroteos masivos en Estados Unidos ha provocado que algunos llamados públicos a favor de un control de armas más sustancial. Pero el gobierno federal en general no ha querido o no ha podido atender esos llamados.



El derramamiento de sangre del fin de semana se produjo después de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos a principios de junio de anular una prohibición federal sobre las "stocks de choque", accesorios que pueden permitir que un arma semiautomática dispare tan rápido como una ametralladora.



Tras la decisión de 6-3 de la supermayoría conservadora del tribunal, Joe Biden condenó el fallo y dijo que la decisión "anula una importante normativa de seguridad de armas".



"Hago un llamado al Congreso para que prohíba las armas de fuego, apruebe una prohibición de las armas de asalto y tome medidas adicionales para salvar vidas; envíeme un proyecto de ley y lo firmaré de inmediato", añadió el presidente.



La policía no abordó qué tipos de armas o accesorios pudieron haberse utilizado en la violencia del domingo. Pero los críticos de la decisión de la Corte Suprema sobre las medidas de refuerzo sostienen que tal fallo no contribuye a la seguridad del público en general.



Uno de los tiroteos del domingo ocurrió en un parque en Rochester, Nueva York , después de que una persona comenzara a disparar contra una multitud en medio de una discusión. Seis personas resultaron heridas en el tiroteo, que ocurrió en el Parque Memorial Dr. Martin Luther King Jr. de Rochester.



Según la policía , las víctimas eran un joven de 17 años, tres hombres de 18, 21 y 33 años, así como dos mujeres de 20 y 25 años.



Después del tiroteo, la policía detuvo a un hombre de 38 años y lo acusó de agresión en segundo grado, obstrucción de la administración gubernamental en segundo grado, resistencia al arresto y acoso en segundo grado, dijeron los investigadores.



En Montgomery, Alabama, la policía y los médicos acudieron a informes de un tiroteo alrededor de la 1:45 de la madrugada del domingo. Según funcionarios de la capital del estado, el tiroteo ocurrió en una fiesta en el área de North Pass donde se realizaron más de 600 disparos .



El alcalde de Montgomery, Steven Reed, dijo que nueve personas resultaron heridas y al menos cuatro más "en el caos que siguió". Según la policía, las nueve víctimas sufrieron heridas que no ponían en peligro sus vidas y entre las víctimas había tres niños.



Los funcionarios de la ciudad también informaron que las otras cuatro personas que resultaron heridas eran una mujer y dos hombres que fueron atropellados por un automóvil. La otra era una mujer que resultó herida por cristales rotos, informa WSFA .



Las autoridades no nombraron a ningún sospechoso ni dieron a conocer de inmediato detalles sobre un posible motivo.



Mientras tanto, alrededor de las 2:30 am del domingo, un tiroteo en el centro de St Louis, Missouri , dejó un hombre de 26 años muerto y al menos otras cinco personas heridas, incluido uno en estado crítico.



Según la policía, la mayoría de las víctimas tienen poco más de 20 años, y el medio de comunicación local Fox 2 informó que los detectives de homicidios creen que estalló una pelea entre un grupo de mujeres que derivó en disparos.



“En algún momento se involucraron hombres y sacaron armas de fuego. Al menos un arma de fuego fue recuperada de la escena, pero es demasiado pronto para saber si está involucrada en el tiroteo”, dijo la policía de St Louis en Twitter/X.



En Ohio, se estaba llevando a cabo una persecución después de que un hombre armado abriera fuego alrededor de las 2.30 am en la cuadra 1100 de North High Street, dejando 10 personas, incluidos dos adolescentes, heridas.



Según la policía, todas las víctimas eran hombres de entre 16 y 27 años. Uno de ellos se encontraba en estado crítico, informó el medio de comunicación local 10TV .



En una publicación en Facebook, la policía de Columbus pidió ayuda para encontrar un automóvil.