Al menos 1300 peregrinos de La Meca murieron durante el calor extremo, dice Arabia Saudita

Peregrinación a La Meca

23 de junio de 2024.- Al menos 1.300 personas murieron durante la peregrinación a La Meca, que tuvo lugar durante un intenso calor, dijo Arabia Saudita , añadiendo que la mayoría de los fallecidos no tenían permisos oficiales.



“Lamentablemente, el número de muertes llegó a 1.301, de los cuales el 83% no estaba autorizado a realizar el hajj y había caminado largas distancias bajo la luz solar directa, sin refugio ni comodidad adecuados”, informó la oficial Agencia de Prensa Saudita (SPA).



Un recuento de la semana pasada, compilado por la Agence France-Presse y basado en declaraciones oficiales de diplomáticos, situó el número de víctimas en más de 1.100. Los egipcios representaron 658 muertes, 630 de ellas peregrinos no registrados, dijeron a la AFP diplomáticos árabes.



Riad no había comentado públicamente sobre las muertes ni había proporcionado su propio número de víctimas hasta el domingo. El viernes, sin embargo, un alto funcionario saudita dio una cifra de 577 muertes durante los dos días más ocupados del haj: el 15 de junio, cuando los peregrinos se reunieron para orar durante horas bajo el sol abrasador en el Monte Arafat; y el 16 de junio, cuando participaron en el ritual de “lapidación del diablo” en Mina.



El ministro de Salud saudí, Fahd al-Jalajel, calificó el domingo de “exitosa” la gestión del haj de este año, informó SPA.



Dijo que ha habido intentos de concienciar al público sobre los peligros del calor extremo y añadió: “Que Alá perdone y tenga piedad de los fallecidos. Nuestro más sentido pésame para sus familias”.



El hajj es uno de los cinco pilares del Islam que todo musulmán con recursos debe realizar al menos una vez en la vida. Los funcionarios saudíes dijeron que 1,8 millones de peregrinos participaron este año, una cifra similar a la del año pasado, y que 1,6 millones procedieron del extranjero.



Durante los últimos años, los rituales principalmente al aire libre han disminuido durante el sofocante verano saudí. Las temperaturas en La Meca este año subieron hasta 51,8°C (125,2°F).



El sábado, el primer ministro egipcio, Mostafa Madbouly, ordenó que se retiraran las licencias a 16 empresas turísticas y remitió a sus directivos al fiscal por peregrinaciones ilegales a La Meca, dijo el gabinete egipcio.



Dijo que el aumento en el número de muertes de peregrinos egipcios no registrados se debió a que algunas empresas "organizaron los programas del Hajj utilizando una visa de visita personal, que impide a sus titulares ingresar a La Meca" a través de canales oficiales.



Los permisos para el Hajj se asignan a los países mediante un sistema de cuotas y se distribuyen a los individuos mediante lotería.



Incluso para aquellos que pueden obtenerlos, los elevados costos incitan a muchos a intentar el haj sin un permiso, aunque corren el riesgo de ser arrestados y deportados si los atrapan.