Francia: descartan renuncia de Macron al margen de legislativas

Emmanuel Macron

23 de junio de 2024.- El primer ministro francés, Gabriel Attal, insistió hoy en que el presidente Emmanuel Macron seguirá en el cargo, aún en el caso de una derrota del oficialismo en las cercanas elecciones legislativas.



“Sea cual sea el resultado, el presidente continuará siendo el presidente”, subrayó en declaraciones al diario Le Parisien, a solo una semana de la primera ronda de los comicios, convocados por el jefe del Estado tras disolver la Asamblea Nacional, al reaccionar a la amplia victoria de la extrema derecha en las europeas del 9 de junio.



De acuerdo con Attal, en las legislativas no estará en juego el puesto de presidente de la República, solo el de primer ministro, reservado para la fuerza que gane la mayoría absoluta en la cámara baja.



Las encuestas sitúan en la cima de las intenciones de voto al partido identificado con la extrema derecha Agrupación Nacional (RN), vencedor en las recientes elecciones europeas, seguido por el bloque de la izquierda Frente Popular, relegando al tercer lugar al oficialismo.



En los medios y las redes sociales abundan las hipótesis de que Macron no tendría más remedio que dimitir si se confirma la derrota, un escenario que el propio mandatario ya rechazó, para lo cual esgrimió la Constitución francesa.



Según el primer ministro, la líder de RN, Marine Le Pen, pretende transformar las legislativas en presidenciales.



Le Pen manifestó el viernes que de materializarse el revés proyectado por todos los sondeos, Macron se vería obligado a renunciar al Elíseo, aclarando que su comentario no implica una demanda de dimisión.



Dentro de las propias filas del partido gobernante Renacimiento y sus aliados, algunos estiman que el presidente cometió un error al disolver la Asamblea Nacional, al crear un panorama de mucho riesgo político.



Al respecto, el mandatario defiende su decisión con el argumento de que devolvió el poder de elegir al pueblo, en unos comicios en los que él busca convencer a los franceses de que su campo es el único republicano y capaz de frenar el auge de los extremos, de derecha y de izquierda.