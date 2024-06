Argentina: liberan a 11 de los 16 detenidos por protestar contra la “Ley Bases”

Marcha en Argentina contra Ley Bases

21 de junio de 2024.- Poco después de que terminara la manifestación de familiares y organismos de derechos humanos en la Plaza de Mayo, la jueza federal María Romilda Servini ordenó la excarcelación por «falta de mérito» de otros 11 detenidos por protestar contra la Ley Bases, según informaron fuentes judiciales a El Destape.



Aún quedan presos Patricia Calarco Arredondo, David Sica, Cristián Fernando Valiente, Roberto María de la Cruz Gómez y Facundo Ezequiel Gómez. Para justificar esta decisión, la Justicia se amparó en declaraciones de efectivos de la Policía Federal y de la Ciudad y en las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones del Congreso.



En la resolución judicial, Servini explicó caso por caso los motivos por los que resolvió la excarcelación. Por ejemplo, citó la situación de Juan Ignacio Spinetto, Camila Belén Juárez Oliva, Sofia Belén Ottogali, Nicolás Daniel Mayorga y Sasha Jazmin Lyardet, a quienes el inspector acusó de formar parte de «un grupo de encapuchados que tiraban piedras». Sin embargo, la jueza contrastó: «No se les secuestró ningún elemento compatible con el hecho que se les imputa -máscaras, ondas, piedras, palos, etc-. A consecuencia de ello, de momento, no se poseen registros fílmicos de los hechos, ni se produjo el secuestro de objeto alguno que acredite los hechos».



El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) expresó en sus redes sociales: «La resolución de la jueza Servini confirma que las detenciones de quienes protestaban contra la Ley Bases fueron al voleo y que el fiscal inventó un intento golpe de Estado a medida de los intereses del gobierno nacional. Más allá del alivio por estas liberaciones, las causas siguen abiertas y el daño ya realizado es inmenso: para quienes estuvieron en prisión, para sus afectos y también por la amenaza que supone para cualquiera que quiera manifestar sus críticas al oficialismo». También publicó un mensaje en Twitter la abogada y reciente ex diputada nacional del Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad Myriam Bregman: «¡Decime que no nos sirve luchar! Once liberados más, nos vamos a parar».



La decisión de la jueza se tomó el mismo día en que familiares de las 16 personas que continuaban detenidas hasta el martes por la tarde realizaron una movilización en la Plaza de Mayo para pedir por su liberación. Además de familiares, amigos y compañeros de universidad y de trabajo, participaron dirigentes políticos, organismos de derechos humanos y sindicatos.



El viernes pasado, la jueza Servini había tomado la decisión de liberar a 17 de los 33 detenidos originalmente. En ese momento, fueron liberados Sofía Belén Ottogali, Gonzalo Duro, Martín Di Roco, Mateo De Tore, Germán Moyano, Fernando Klaus Leone, Ricardo Shariff, Diego Ignacio Kurburo, Román Esteban Méndez, Luis Alberto de la Vega, Santiago Lautaro Adano, Brian Ezequiel Ortíz, Belén Yanina Ocampo, Matías Leonel Ramírez, Nora Edith Longo, Remigio Ramón Ocampo y Mía Pilar Ocampo.



«Esta política del Gobierno de Milei, de Patricia Bullrich, que lo que quiere hacer es cercenar el derecho a la protesta, que quienes salgan a luchar se amedrenten con todas estas medidas. Sigamos haciendo fuerza, sigamos gritando ‘libertad a los presos por luchar'», dijeron desde la Coordinadora contra la represión policial e institucional (Correpi) cuando se conocieron las primeras liberaciones.