Sindicato petrolero de Argentina anuncia huelga por mejoras salariales

Sindicatos petroleros argentinos anuncian huelga

16 de junio de 2024.- El mayor sindicato petrolero argentino anunció este sábado que la organización realizará un paro por 48 horas en reclamo de mejoras salariales, lo que afectará la producción de la gigantesca formación de Vaca Muerta, informó en un comunicado.



La medida de presión, que se llevará a cabo el próximo martes, se decidió luego del fracaso de todas las instancias de diálogo entre el Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa y las empresas del sector, expresaron desde el gremio.



“Tratamos de sentarnos, de entender, de hablar, de ponernos de acuerdo, y nos traen las mismas propuestas que hace un año y medio, lo mismo que hablamos hace cuatro meses, lo mismo que hablamos hace dos meses, y lo mismo que hablamos la semana pasada cuando fuimos a paritarias”, afirmó el secretario del sindicato, Marcelo Rucci.



“Entonces, la soga la van a cortar ellos, porque nosotros la predisposición al diálogo y al discutir, la tenemos. Ahora, lo que no tenemos es tiempo para que nos falten el respeto”, agregó.



El secretario también dio a conocer que la medida se llevará adelante y se hará uso de la libertad de acción para no acatar un llamado a conciliación obligatoria.



La formación argentina de hidrocarburos Vaca Muerta es la segunda reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta de petróleo.