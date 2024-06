Francia vive un verdadero "terremoto político" desde hace siete días

Miles de personas manifestaron contra el partido francés de extrema derecha Agrupación Nacional (Rassemblement National, RN), con vistas a las futuras elecciones legislativas

16 de junio de 2024.- El punto culminante de esta loca semana política será el cierre de las candidaturas a las elecciones legislativas anticipadas, el domingo 16 de junio a las 18.00 horas (hora de París). A partir de esa hora, los electores tendrán una idea más clara de las opciones que se les presentan.



7 días de un "terremoto político" en Francia



"Francia acaba de vivir un terremoto político cuyas consecuencias todavía no se pueden medir", asegura el politólogo de Sciences Po, Gaspard Estrada, para quien hubo "hechos políticos impensables hace apenas unos días". Recuento de esta semana, comenzando por el domingo 9 de junio.



Domingo: Adelanto electoral



Apenas una hora después del cierre de los colegios electorales en Francia, Macron anuncia que adelantará las legislativas previstas en 2027 al 30 de junio y 7 de julio próximos.



"Estamos dispuestos a ejercer el poder" tras las legislativas, le responde la líder ultraderechista Marine Le Pen, cuyo partido Agrupación Nacional (RN) se impuso en el 93% de los municipios franceses e incluso en la región parisina en las europeas.



En una rueda de prensa el miércoles 12 de junio, Macron defiende que, con este "movimiento de aclaración política", busca evitar "dar las llaves del poder a la extrema derecha en 2027" y presenta a su bloque centrista como única alternativa contra los "extremos" de izquierda y de derecha.



Lunes: "Apuesta arriesgada"



Los analistas políticos consideran que el primer adelanto electoral desde 1997 es una "apuesta arriesgada".



Las elecciones no afectan a Macron, cuyo mandato al frente de la segunda economía de la Unión Europea termina en 2027, pero podría tener que compartir el poder con un gobierno de otro color político poco antes de los Juegos Olímpicos de París-2024, que se inauguran el próximo 26 de julio.



Desde 1958, cuando se instauró la Quinta República para dejar atrás la inestabilidad política de la Cuarta, Francia ha vivido tres "cohabitaciones": el presidente socialista François Mitterrand (1981-1995) con dos gobiernos conservadores, y el conservador Jacques Chirac (1995-2007) con uno socialista.



Los primeros sondeos proyectan una victoria de la extrema derecha pero sin mayoría absoluta.



Martes: El "cordón" se rompe



La primera fuerte réplica del sismo político llega del partido conservador Los Republicanos (LR), heredero de las formaciones otrora gobernantes en Francia con Charles de Gaulle, Chirac y Nicolas Sarkozy.



Su presidente, Éric Ciotti, propone una "alianza" con RN, porque comparten "valores de derecha", rompiendo el tradicional aislamiento ("cordón sanitario") de partidos contra la ultraderecha.



"Por primera vez en la historia de la Quinta República, el presidente del partido gaullista llama a aliarse con el Frente Nacional", explica Estrada, usando el anterior nombre del partido fundado en 1972 por Jean-Marie Le Pen, conocido por sus comentarios racistas y antisemitas.



Miércoles: La derecha se resquebraja



La instancias dirigentes de LR, apoyadas por la gran mayoría de sus parlamentarios, cesan a Ciotti como presidente, pero este recurre a la justicia, que suspende el viernes la decisión a la espera de un fallo posterior.



LR y RN anuncian "candidatos conjuntos" en 70 de las 577 circunscripciones francesas. Por su parte, los anti-Ciotti aseguran que presentarán sus propias candidaturas y algunos tejen pactos de no agresión con la alianza de Macron.



El pacto LR-RN "es todavía más inoportuno cuando la derecha republicana está tan débil, porque se trata de una absorción", lamenta el expresidente Sarkozy (2007-2012) en el diario Le Journal du Dimanche.



Jueves: Nuevo Frente Popular



La oposición de izquierdas logra superar los desacuerdos entre su ala socialdemócrata y la radical que condujeron a la desaparición de su anterior coalición Nupes y construir un Nuevo Frente Popular.



La coalición liderada por socialistas, ecologistas, comunistas y La Francia Insumisa (LFI, izquierda radical) busca una "ruptura" con las políticas de Macron y propone derogar su impopular reforma de las pensiones.



Muestra del temor a un gobierno ultraderechista, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, y el expresidente socialista François Hollande (2012-2017), muy críticos con la Nupes, apoyan la nueva coalición. El exmandatario sorprende incluso al anunciar el sábado 15 de junio su candidatura a diputado.



Viernes: "Purgas" en la izquierda radical



Pero la coalición se tensa rápidamente con la decisión de LFI de apartar a cinco de sus diputados críticos con su líder Jean-Luc Mélenchon y de reconducir a un allegado condenado por violencia conyugal en 2022, Adrien Quatennens.



"Ustedes prefieren a un hombre que pega a su mujer (...) que los camaradas que tienen la desfachatez de discrepar del gran jefe", denunció François Ruffin, una de las principales figuras de la izquierda radical, llamando a apoyar a los diputados apartados que mantengan sus candidaturas frente a los investidos por LFI.



Adrien Quatennens finalmente anunció el domingo 16 de junio renunciar a su candidatura a las próximas elecciones legislativas.



Sábado: Manifestaciones



A llamado de los sindicatos, decenas de miles de personas -250 mil según la policía, y 640 mil, según la central CGT- se manifiestan en Francia contra la extrema derecha.



Pero la reacción es menos masiva que en 2002, cuando los franceses salieron a las calles contra Jean-Marie Le Pen, después que lograra pasar al balotaje de la presidencial que perdió ante Chirac.



La campaña electoral empieza este lunes 17 de junio.