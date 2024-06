Arriban a Cuba buques de la Armada de Rusia

El submarino de propulsión nuclear Kazan de la Armada Rusa en Cuba

La fragata Gorshkov de la Armada Rusa en Cuba

12 de junio de 2024.- Una agrupación de buques de la Marina de guerra de Rusia atracó hoy en el puerto de La Habana para realizar una visita hasta el próximo día 17.



El destacamento naval está compuesto por la fragata Gorshkov, el submarino de propulsión nuclear Kazan, el buque petrolero de la flota Pashin y el remolcador de salvamento Nikolai Chiker.



A su llegada a esta capital, una de las naves de la agrupación, disparó 21 salvas como saludo a la nación caribeña, las cuales reciprocó una batería de artillería de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), desde la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña.



Recibieron al destacamento de buques ruso, el segundo jefe de la Marina de guerra Revolucionaria, capitán de flotilla José Luis Souto, junto al embajador de Rusia en la isla, Viktor Koronelli.



El horario de visita para la población será mañana jueves y el próximo sábado 15 de junio entre las 12:00 y las 16:00 (hora local) en la Terminal de Cruceros de esta capital.



Durante su estancia, los marinos rusos cumplirán un amplio programa de actividades, que incluye encuentros de cortesía con el jefe de la Marina de Guerra Revolucionaria y la gobernadora de La Habana, Yanet Hernández.



Además recorrerán lugares de interés histórico y cultural.



Las visitas de unidades navales de otros países es una práctica histórica del gobierno revolucionario con las naciones con las que mantiene relaciones de amistad y cooperación, destacó una declaración de las FAR.



Ninguno de los navíos es portador de armas nucleares, por lo que su escala en nuestro país no representa amenaza para la región, indicó.



De acuerdo con la notificación, la visita «se corresponde con las históricas relaciones de amistad entre Cuba y Rusia», además de cumplir «las regulaciones internacionales de las cuales Cuba es Estado Parte».



También atracarán en Cuba, del 14 al 19 próximos, el buque patrullero de la Armada Real de Canadá, HMCS Margaret Brooke, y el buque escuela AB Simón Bolívar, de Venezuela.