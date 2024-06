Sindicatos universitarios de Argentina cumplen nuevo paro de 48 horas

Universidades argentinas van a paro

12 de junio de 2024.- Ante la falta de respuesta del Gobierno de Argentina a sus demandas salariales, sindicatos universitarios cumplen un nuevo paro de 48 horas sin asistencia a los lugares de trabajo en las casas de estudio, según reseñan agencias y medios locales.



El Frente Sindical de Universidades Nacionales (FSUN), conformado por las federaciones docentes y no docentes del país suramericano, indicó en un comunicado que esta medida “profundiza el plan de lucha con 48 horas de paro el 11 y 12 de junio”.



Este miércoles se espera una concentración frente al Congreso Nacional para manifestar su rechazo a la Ley Bases que promueve el Gobierno argentino al considerar que “de aprobarse afectaría intereses de muchos trabajadores”, resaltó la Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (Fagdut), integrante del FSUN.



La Fagdut recordó que el 28 de mayo tuvieron una reunión con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien se había comprometido a presentar una propuesta salarial el pasado jueves, pero no fueron convocados.



A su vez, la Federación Universitaria Argentina (FUA) resaltó que, en los últimos meses, docentes y no docentes del país han tenido una pérdida del 50 por ciento del poder adquisitivo.



“El Gobierno Nacional continúa sin dar respuestas acordes al masivo apoyo que la población argentina dio a la comunidad universitaria: seguimos exigiendo la recomposición salarial, el presupuesto acorde para ciencia y tecnología, la puesta en funcionamiento del plan de obras universitarias y becas para estudiantes en pos de garantizar el ingreso, la permanencia y el egreso”, explicaron en un comunicado.



Los días 4 y 5 de junio se realizó un paro nacional docente en todas las universidades del país ante la falta de respuesta del Gobierno a los reclamos salariales del sector.