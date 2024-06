EEUU: Memorándum interno de la Patrulla Fronteriza instruye a los agentes a liberar a migrantes de más de 100 países

10 de junio de 2023.-A los agentes de la Patrulla Fronteriza en California se les ha ordenado que liberen a migrantes de más de 100 países en Estados Unidos, a pesar de la nueva “represión” fronteriza de la administración Biden, según un memorando filtrado obtenido por The Post, informo El Correo de Nueva York.



Los inmigrantes de todos los países menos seis en lo que la patrulla fronteriza llama el "hemisferio oriental" -compuesto por África, Asia, Australia y Europa- que crucen ilegalmente al sector fronterizo de San Diego serán liberados en los EEUU., según el memorando, primero informó el Washington Examiner.



Según el memorando, sólo los inmigrantes adultos de Georgia, Moldavia, Kirguistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán serán enviados inmediatamente para su expulsión de Estados Unidos.



Otros serán liberados con una fecha futura en la corte, pero no podrán solicitar asilo, según Fox News.



La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) también confirmó a Fox que la orden solo se aplica al sector de San Diego, que actualmente es el área más transitada por cruces ilegales en los EE. UU. y ha visto llegar a la mayoría de personas de países fuera de las Américas.



Los datos de la Patrulla Fronteriza revisados ​​por The Post mostraron que se registró que más de 10.000 migrantes cruzaron la frontera sur durante el fin de semana, lo que demuestra que los migrantes no se dejan intimidar por las nuevas restricciones de Biden.



Las nuevas reglas fronterizas del presidente Biden entraron en vigor el miércoles pasado y significan que no se procesarán nuevas solicitudes de asilo hasta que haya menos de 1.500 encuentros con personas que cruzan ilegalmente la frontera durante siete días consecutivos.



El Post obtuvo recientemente documentos filtrados de la Patrulla Fronteriza que dicen a los agentes que incluso con las nuevas órdenes vigentes, los adultos y las familias “que son muy difíciles de expulsar (como los países que no permiten vuelos chárter de repatriación)... pueden ser considerados para el procesamiento de expulsión acelerada o colocado en el procedimiento de deportación de la sección 240”.



Estos incluirían inmigrantes de China (más de 27.000 de los cuales han sido encontrados en el sector de San Diego desde octubre) y países como Brasil, Ecuador y Perú.



Los agentes de la patrulla fronteriza han dicho que muchos aprenden rutas o pagan el pasaje desde su país de origen organizado por contrabandistas y anunciado en las redes sociales.