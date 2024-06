Gobierno de Colombia pide a ELN trabajar en acuerdo de participación

Mesa de diálogo ELN-Gobierno Colombiano

10 de junio de 2024.- La Delegación de Paz del Gobierno de Colombia con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) pidió hoy al grupo insurgente trabajar en el cumplimiento del acuerdo sobre participación y en el cese al fuego, entre otras cuestiones.



En un comunicado divulgado en redes sociales, la representación gubernamental instó asimismo al ELN a suspender las llamadas retenciones económicas y a concentrarse en las dinámicas humanitarias que reclaman los pobladores del país.



El mensaje se difunde en un momento de congelamiento en los diálogos, según lo definió el grupo armado, y de crisis, ante supuestos incumplimientos por parte del Gobierno durante el proceso de pláticas señalados por la guerrilla.



“Acabamos de firmar el primer punto de la Agenda de Diálogos sobre la Participación -Acuerdo 28- para cumplirle a las comunidades y a los sectores que depositaron su confianza en el diseño de la intervención democrática en este proceso, aun en medio del rechazo que la no renuncia del ELN al secuestro por razones económicas ha generado en la sociedad colombiana”, alegó la nota de la delegación gubernamental.



Agregó además el texto que el Gobierno mantiene su palabra y el cese al fuego, a pesar de los anuncios de congelamiento del ELN.



Hemos cumplido todos los compromisos, que incluye proponer soluciones a las crisis, adujo además la comunicación.



“Entendemos que, en desarrollo del Sexto Congreso del ELN, se estén realizando discusiones para definir posiciones. Pero esto no justifica la estrategia de agresión al presidente de la República e integrantes del equipo de paz del gobierno, ni reclamos infundados de incumplimientos. No aporta al proceso de paz utilizar reclamos externos para zanjar contradicciones internas”, remarcó.



Asimismo, finalizó con la petición al ELN “a tomar decisiones de fondo sobre su compromiso con la paz”.



El pronunciamiento responde a los planteamientos realizados por Antonio García, comandante de la guerrilla.



En una comunicación difundida previamente, reiteró que las conversaciones están congeladas debido, entre otras cuestiones, al surgimiento de una “supuesta disidencia” de esa estructura guerrillera en Nariño (suroeste), y que la guerrilla atribuye a un plan organizado desde el gabinete del presidente, Gustavo Petro.



“La inteligencia militar le ha vendido al actual gobierno que el ELN está a punto de un colapso, ha sido su peor error, pues en vez de centrarse en un proceso de paz serio ha preferido seguir las directrices de los planes contrainsurgentes. De la paz total se está virando a la total incertidumbre, señaló García en el texto difundido.