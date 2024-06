El fondo soberano trillonario de Noruega se opondrá al paquete salarial de $ 56.000 millones para Elon Musk

Los accionistas de Tesla votarán sobre el acuerdo el jueves.



Dos importantes firmas de asesores de voto también se han opuesto.

10 de junio de 2024.-El fondo soberano de Noruega, operado por Norges Bank Investment Management, ha dicho que votará en contra del paquete salarial de 56 mil millones de dólares del CEO de Tesla, Elon Musk, en la reunión anual de Tesla el jueves, informó Ejecutivo de Negocios.com



En un comunicado, Norges Bank Investment Management dijo: "Si bien apreciamos el importante valor generado bajo el liderazgo del Sr. Musk desde la fecha de concesión en 2018, seguimos preocupados por el tamaño total de la adjudicación, la estructura dada los desencadenantes de rendimiento, la dilución y falta de mitigación del riesgo de la persona clave".



El fondo soberano de Noruega está valorado en 1,7 billones de dólares y es el octavo mayor accionista de Tesla, según Reuters.



Robyn Denholm, presidente de la junta directiva de Tesla, escribió en una carta a los accionistas a principios de esta semana, pidiendo "respeto recíproco".



A Musk no le faltan "ideas y otros lugares en los que puede marcar una diferencia increíble en el mundo", escribió.



Nicolai Tangen, director ejecutivo del fondo patrimonial noruego, dijo al Financial Times en 2022: "Estamos viendo que la codicia corporativa alcanza un nivel que no habíamos visto antes y realmente se está volviendo muy costoso para los accionistas en términos de dilución".



