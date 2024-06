Macron disuelve la Asamblea Nacional de Francia y convoca elecciones tras la victoria de la ultraderecha

Presidente de Francia, Emmanuel Macron

9 de junio de 2024.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha anunciado la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria de elecciones legislativas anticipadas, menos de una hora después de que los sondeos a pie de urna anticiparan una holgada victoria de la ultraderecha en los comicios europeos.



"He escuchado vuestro mensaje, vuestras preocupaciones y no las dejaré sin respuesta", ha proclamado Macron, en un discurso a la nación en el que ha anunciado que las legislativas tendrán lugar el 30 de junio y el 6 de julio.



El presidente ha asumido que las europeas no le han deparado "un buen resultado". En concreto, según los sondeos, la lista de Renacimiento habría obtenido en torno al 15 por ciento de los sufragios, menos de la mitad que Agrupación Nacional (RN).



RN obtuvo este domingo casi un tercio de los votos en Francia en las elecciones al Parlamento Europeo, según las estimaciones.



El candidato ultraderechista Jordan Bardella, de 28 años, obtuvo entre un 31,5% y un 32,4% de los votos, muy por delante de la oficialista Valérie Hayer (15,2%) y del socialista Raphaël Glucksmann (14% a 14,3%), según las estimaciones de Ifop e Ipsos.



En el resto de Europa los conservadores se acercan a una victoria clara, personalizada en el continente bajo la figura de Úrsula Von der Leyen, actual presidenta. La representación se quedaría con 181 diputados, uno menos que en 2019, cuando el número de escaños a repartir era superior.



Las derechas vencerían en el ámbito continental y están conformadas por: El grupo de Conservadores y Reformistas (que incluye a Vox o el partido de Giorgia Meloni), Identidad y Democracia (ID, de Marina Le Pen) y sobre todo los No Inscritos (donde se enmarcan Fidesz de Victor Orban o la AfD alemana).