OMS pide estar alerta tras la primera muerte por gripe aviar

Organización Mundial de la Salud Credito: Web

6 de junio de 2024.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) celebró este jueves un seminario sobre gripe aviar donde los expertos pidieron estar alerta ante posibles nuevos casos después de confirmarse en México la primera muerte por la variante H5N2, aunque subrayaron que el riesgo de contagio en humanos por ahora se mantiene bajo.



"Las infecciones recientes en humanos indican que debemos fortalecer la vigilancia y hacer un seguimiento de la evolución de estos virus", señaló en el seminario Ian Brown, presidente de la red de expertos sobre gripe que coordinan la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).



En lo que va de año se han notificado a la OMS 11 casos de gripe aviar, incluidos tres de H5N1 asociados a ganado vacuno en Estados Unidos que han aumentado la preocupación en las redes sanitarias por la creciente adaptación del virus a mamíferos y su posible mutación para poder transmitirse entre ellos, y no sólo desde aves.



"El subtipo dominante por ahora es el H5N1, que ha tenido ‘éxito’ a la hora de mantener su propagación entre las aves, por ahora son su vehículo de transmisión ideal aunque ya hay ocasionales contagios a mamíferos", recordó Brown.



Los contagios a ganado vacuno registrados en lo que va de año "nos dicen que no demos por segura la existencia de límites a los que este virus puede no llegar", agregó.