El hambre ya está causando muchas muertes y daños permanentes en Gaza revela informe

Niños palestinos esperan ayuda humanitaria

5 de junio de 2024.- Meses de hambre extrema ya han matado a muchos palestinos en Gaza y han causado daños permanentes a los niños debido a la desnutrición, según revelan dos nuevos informes sobre seguridad alimentaria, incluso antes de que se declare oficialmente la hambruna.



La red del sistema de alerta temprana de hambruna con sede en Estados Unidos (Fews Net) dijo que era “posible, si no probable” que la hambruna comenzara en el norte de Gaza en abril. Dos organizaciones de la ONU dijeron que se esperaba que más de un millón de personas "enfrentaran la muerte y el hambre" para mediados de julio.



La guerra complica la recopilación de datos que confirmarían que la hambruna se ha extendido. Pero centrarse únicamente en si Gaza había pasado el momento en que el hambre extrema se convertía en una declaración oficial de hambruna corría el riesgo de oscurecer el costo extremadamente alto que la escasez de alimentos ya había causado a los palestinos, dijeron ambas organizaciones.



“Independientemente de si se han alcanzado o superado definitivamente los umbrales de hambruna (fase 5 de la CIF), la gente está muriendo por causas relacionadas con el hambre en toda Gaza”, concluyó el informe de Fews Net . “La desnutrición aguda entre los niños es extremadamente alta y esto tendrá como resultado impactos fisiológicos irreversibles.



“La pérdida generalizada de vidas todavía está asociada con resultados 'cercanos' a los umbrales de hambruna, y si esto se prolonga durante un largo período de tiempo, entonces la pérdida acumulada de vidas puede alcanzar niveles que son potencialmente tan altos o más altos (dependiendo de la duración). en comparación con la pérdida de vidas asociada con el hambre”.



Los expertos de la red, creada por Estados Unidos en la década de 1980 para advertir sobre crisis inminentes, inicialmente declararon "probable" que la hambruna estuviera en marcha en el norte de Gaza a partir de abril.



El término hambruna, cuando lo utilizan los profesionales de la alimentación y la ayuda de emergencia, tiene una definición técnica estricta, con tres condiciones que deben cumplirse en una zona. El alto umbral significa que cuando se declare la hambruna, muchas personas ya habrán muerto de hambre.



Según la definición técnica de hambruna, el 20% de los hogares deben enfrentar una falta extrema de alimentos o, esencialmente, morir de hambre. Un tercio de los niños debe sufrir desnutrición aguda o emaciación, y dos adultos o cuatro niños por cada 10.000 personas deben morir diariamente de hambre y sus complicaciones.



Un panel de revisión interno de Fews, que normalmente confirmaría o rechazaría los hallazgos iniciales, tomó la inusual decisión de que no había suficientes datos para hacer ninguna de las dos cosas.



La investigación fue bloqueada por “el conflicto y las limitaciones del acceso humanitario”, según el informe. La entrada a Gaza está controlada por las autoridades israelíes, los movimientos requieren permiso militar, las carreteras están dañadas por los escombros, el combustible escasea y las redes eléctricas y de comunicaciones apenas funcionan.



Por lo tanto, el informe final tiene en cuenta “la evidencia disponible y las lagunas de información conocidas” y declara que es “posible, si no probable, que los tres umbrales de hambruna del IPC (consumo de alimentos, desnutrición aguda y mortalidad) se alcanzaran o superaran en el norte de Gaza. en abril".



El jefe saliente de ayuda de la ONU dijo que se estaba haciendo poco para evitar una catástrofe cada vez mayor. "En Gaza, entregar ayuda se ha vuelto casi imposible", dijo Martin Griffiths en una publicación en X.



“No estamos ni cerca de donde necesitamos estar. Necesitamos que todos los cruces fronterizos estén abiertos. Necesitamos un acceso seguro y sin obstáculos. Necesitamos priorizar la ayuda humanitaria”.



El Programa Mundial de Alimentos y la Organización para la Alimentación y la Agricultura, en su informe Hunger Hotspots sobre la inseguridad alimentaria mundial, también advirtieron sobre el precio que está cobrando el hambre, incluso sin una declaración de hambruna.



“En ausencia de un cese de las hostilidades y un mayor acceso, el impacto sobre la mortalidad y las vidas de los palestinos ahora y en las generaciones futuras aumentará notablemente cada día, incluso si se evita la hambruna en el corto plazo”, dice el informe.



Los nuevos cruces que permiten la llegada de ayuda al norte de Gaza han mejorado ligeramente el acceso a los suministros de alimentos desde mayo. Pero en el sur, la crisis se está profundizando después de que un avance militar israelí en Rafah obstruyó las principales rutas de entrada de ayuda; Se han reportado al menos dos muertes infantiles por desnutrición.



Los combates parecían haberse intensificado en el centro de Gaza, dijo el miércoles Médicos Sin Fronteras, y el hospital de Al Aqsa estaba abrumado por las víctimas tras los intensos ataques aéreos israelíes.



Al menos 70 muertos y más de 300 heridos fueron llevados al hospital para recibir tratamiento, lo que llevó al maltratado sistema médico al borde del colapso. Con el cruce de Rafah hacia Egipto cerrado, ya no hay evacuaciones médicas para los heridos más graves.



“El olor a sangre en la sala de urgencias del hospital esta mañana era insoportable. Hay gente tirada por todos lados, en el suelo, afuera”, dijo Karin Huster, referente médica de MSF en Gaza. “Los cadáveres eran traídos en bolsas de plástico. La situación es abrumadora”.