Francia: miles de personas sin hogar expulsadas de París en una "limpieza social" previa a los Juegos Olímpicos

Una fábrica en desuso en Vitry-sur-Seine, que era la ocupación ilegal más grande de Francia, albergaba hasta 450 inmigrantes que fueron evacuados

3 de junio de 2024.- Miles de personas sin hogar han sido expulsadas de París y sus alrededores como parte de una operación de “limpieza” antes de los Juegos Olímpicos , dicen los activistas.



Entre los desplazados se encuentran solicitantes de asilo, así como familias y niños que ya se encuentran en una situación precaria y vulnerable, afirmó el colectivo Le Revers de la Médaille, que representa a 90 asociaciones, en un informe publicado el lunes.



La policía también estaba tomando medidas enérgicas contra los trabajadores sexuales y los drogadictos, sacándolos de sus redes habituales en las que podían recibir atención médica y apoyo vitales, añadió. "La región de Île-de-France se ha visto vacía de algunas personas que los poderes consideran indeseables", concluyó.



El colectivo dijo que las expulsiones y el desmantelamiento de campamentos de tiendas en la ciudad y sus alrededores se habían intensificado desde abril del año pasado y que 12.545 personas habían sido trasladadas en los últimos 13 meses.



Paul Alauzy, coordinador de vigilancia sanitaria de Médicos del Mundo, acusó a las autoridades de realizar una “limpieza social” de la población más precaria de la ciudad para que París “apareciera de la manera más halagadora posible” durante los Juegos Olímpicos. Dijo que la gente estaba siendo trasladada en autobús a centros regionales temporales establecidos el año pasado como una solución a corto plazo para el problema.



"Están ocultando la miseria debajo de la alfombra", afirmó. “Si esto fuera realmente una solución digna al problema, la gente estaría luchando por subirse a los autobuses. Ellos no están. Estamos en el proceso de hacerles la vida imposible a estas personas y a quienes las apoyan”.



El colectivo dijo que se necesitaban al menos 20.000 viviendas en toda Francia, incluidas 7.000 en la región de Île-de-France, para proporcionar una solución a largo plazo a las personas sin hogar. El ayuntamiento de París había elaborado un plan para proporcionar 1.000 plazas urgentes, pero aún no había sido aprobado por el prefecto, el representante del estado, añadió.



El informe califica la limpieza social como “el acoso, la expulsión y la desaparición de poblaciones catalogadas por las autoridades públicas como indeseables de las sedes donde se desarrollan los Juegos…



“Esta limpieza se basa en un doble enfoque de dispersión para evitar la creación de asentamientos informales que serían demasiado visibles y la retirada de la aglomeración parisina de aquellas personas que se encuentran en una situación muy precaria y que pueden ocupar el espacio público en diariamente.



“Aunque estas políticas públicas existen desde hace varios años, varios indicadores nos hacen creer que los Juegos Olímpicos están actuando como un acelerador”.



Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, ha dicho que el ayuntamiento había estado pidiendo al gobierno, responsable de la vivienda de emergencia, que elaborara un plan creíble para albergar a las 3.600 personas que se estima viven en las calles de la capital "durante años". El año pasado insistió en que nadie se vería obligado a abandonar la ciudad.



“Estoy enojado porque esto se está trasladando a la [autoridad] de la ciudad porque no es nuestro papel o responsabilidad y ya desempeñamos más que nuestro papel en la búsqueda de alojamiento urgente para las personas vulnerables. Cada semana colocamos a las familias en hogares”, dijo Hidalgo.



En una conferencia de prensa en abril, Pierre Rabadan, ex internacional francés de rugby y ahora teniente de alcalde a cargo de los Juegos Olímpicos, dijo que el problema era el número de personas sin hogar que viven en las calles de París, no los Juegos.



Dijo que las 300 personas que se enfrentaban a ser trasladadas de la zona central de seguridad eran menos del 10% de los que dormían en las calles de París.



“Yo digo, no os indignéis por el traslado de la gente a causa de los Juegos Olímpicos, os indignéis por el hecho de que hay 3.600 personas durmiendo en las calles. Seguramente deberíamos poder encontrar una solución digna para ellos”.



Léa Filoche, teniente de alcalde responsable de solidaridad, vivienda de emergencia y protección de los refugiados, afirmó que no se trata de un problema específico de los Juegos Olímpicos y culpó firmemente al gobierno.



"La vivienda de emergencia es responsabilidad del Estado", dijo. “Hemos estado hablando con representantes gubernamentales durante más de un año sobre cómo abordar este problema durante los Juegos Olímpicos.



“Primero dijeron que traerían 400 plazas, luego 200, ahora han bajado a 80. Se nos ocurrió un plan para crear 1.000 plazas urgentes; Regresaron con nosotros y dijeron que no tenían dinero.



"Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo pero el sistema está saturado".