Sudáfrica: El ANC intentará formar una coalición tras perder su mayoría absoluta en el parlamento

El presidente sudafricano Cyril Ramaphosa (I), John Steenhuisen (C) de Alianza Democrática y el líder de Economic Freedom Fighters, Julius Malema (D) Credito: AFP

03-06-24.-El Congreso Nacional Africano (ANC), en el poder en Sudáfrica desde hace tres décadas, declaró el domingo que entablará conversaciones con otros partidos para formar un nuevo gobierno, tras perder por primera vez su mayoría absoluta en el Parlamento.



Con el 99,91% de los votos escrutados, el ANC, liderado por el actual presidente Cyril Ramaphosa, obtuvo en las elecciones legislativas del miércoles apenas un 40,2% de los votos, un desplome considerable respecto al 57,5% de 2019.



Se trata del peor resultado para el partido que llegó al poder en 1994 con el emblemático líder de la lucha contra la segregación racial del apartheid, Nelson Mandela, y que gobernó con mayoría absoluta desde entonces.



“El ANC está comprometido con la formación de un gobierno que refleje la voluntad del pueblo, que sea estable y capaz de gobernar con eficacia”, afirmó en una rueda de prensa el secretario general del partido, Fikile Mbalula.



El partido debe negociar un gobierno de coalición o, al menos, convencer a otras formaciones de que respalden la reelección de Ramaphosa en el Parlamento para permitirle formar un gobierno en minoría.



Mbabula indicó que se mantendrían discusiones internas y con otros grupos “en los próximos días”.



Los resultados definitivos serán anunciados oficialmente el domingo.



– Acercamientos improbables –



La Alianza Democrática (DA), cuya agenda neoliberal se opone a las tradiciones de izquierda del ANC, se sitúa en segundo lugar con 21,78% de los votos.



Helen Zille, miembro del comité directivo de la DA, declaró que todas las opciones estaban sobre la mesa, incluso permitir que el ANC gobierne solo, en minoría.



Le sigue, con 14,59%, el partido Umkhonto We Sizwe (MK), creado hace apenas seis meses por el exjefe del ANC y expresidente Jacob Zuma, que dio la gran sorpresa de estos comicios.



Y en cuarto lugar figuran los radicales de izquierda Fighters for Economic Freedom (EFF) de Julius Malema, exmilitante de ANC, con 9,51%.



Algunos observadores sugirieron que, como antiguos miembros del ANC, Malema y Zuma serían socios naturales para la coalición gobernante.



Sin embargo, otros analistas consideran que sus demandas serían difíciles de satisfacer y tampoco ven fácil un acercamiento entre Ramaphosa y Zuma, que debió renunciar en 2018 a la presidencia por acusaciones de corrupción.



El MK afirmó que no negociará con el ANC mientras Ramaphosa sea su líder.



“Ningún partido político nos impondrá condiciones de ese tipo”, respondió Mbalula.



El ANC conserva la lealtad de muchos votantes por su papel protagonista en el derrocamiento del régimen de segregación.



Sin embargo, algunos altos cargos del partido se vieron implicados en escándalos de corrupción, mientras la economía más industrializada del continente languidecía y las cifras de delincuencia y desempleo alcanzaban máximos históricos.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 533 veces.

La fuente original de este documento es:

Afp (https://www.afp.com/es)