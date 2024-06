EEUU: estudiantes abandonan graduación de la Universidad de Chicago en solidaridad con Gaza

Protesta en Universidad de Chicago en solidaridad con Gaza, mayo 2024

2 de junio de 2024.- Docenas de estudiantes que protestaban por los continuos ataques militares de Israel en Gaza abandonaron la graduación de la Universidad de Chicago el sábado cuando la escuela retuvo los diplomas de cuatro estudiantes de último año por su participación en un campamento pro palestino.



La interrupción de la lluviosa ceremonia al aire libre de dos horas de duración fue breve, con gritos, abucheos y llamados a “detener el genocidio”. Una multitud de estudiantes salió entre discursos y una manifestación siguió a la ceremonia oficial. Algunos corearon mientras sostenían banderas palestinas mientras que otros portaban keffiyehs tradicionales, pañuelos a cuadros blancos y negros que representan la solidaridad palestina, sobre sus túnicas.



Cuatro estudiantes de último año, incluido Youssef Hasweh, fueron informados por correo electrónico en los últimos días de que sus títulos serían retenidos en espera de un proceso disciplinario relacionado con quejas sobre el campamento, según el grupo estudiantil UChicago United for Palestina.



"Mi diploma no importa cuando hay gente en Palestina y en Gaza que nunca volverá a subir a un escenario, que nunca recibirá un diploma", dijo Hasweh en un comunicado el sábado. "¿Que hay de ellos? ¿Quién va a luchar por ellos?



Los funcionarios de la universidad reconocieron la huelga y dijeron que la escuela está "comprometida a defender los derechos de los estudiantes a expresar una amplia gama de opiniones", según un comunicado.



Los estudiantes han abandonado las ceremonias de graduación en la Universidad de Harvard, el Instituto Tecnológico de Massachusetts y otros lugares a medida que han surgido campamentos de protesta en todo Estados Unidos y Europa en las últimas semanas. Los estudiantes han exigido a sus universidades que dejen de hacer negocios con Israel o con empresas que, según dicen, apoyan su guerra en Gaza. Los organizadores buscan amplificar los llamados a poner fin a la guerra de Israel con Hamás, que describen como un genocidio contra los palestinos.



Una pequeña manifestación después del comienzo, en la que los manifestantes intentaron acceder a una calle cerrada, resultó en el arresto de una persona no afiliada a la escuela, dijeron funcionarios de la universidad en un comunicado.



El campamento de la Universidad de Chicago fue despejado el 7 de mayo. Inicialmente, los administradores habían adoptado un enfoque permisivo, pero luego dijeron que la protesta había cruzado la línea y había causado crecientes preocupaciones sobre la seguridad. Un grupo se apoderó temporalmente de un edificio en el campus de la escuela.



Los funcionarios de la universidad han dicho que las manifestaciones provocaron quejas formales, incluso por “conducta disruptiva”, y requerirían una revisión más profunda. Los estudiantes aún pudieron participar en la graduación y pueden recibir sus títulos si luego son absueltos después de la investigación de la universidad sobre presuntas violaciones de la política del campus. La universidad no hizo comentarios el sábado sobre los diplomas.



Miles de estudiantes y profesores firmaron una petición pidiendo que la universidad otorgue los títulos, mientras que más de una docena de miembros del concejo municipal de Chicago escribieron una carta pidiendo lo mismo.



En otra manifestación de alto perfil en apoyo a Palestina el viernes, 34 personas que marcharon hacia el Museo de Brooklyn fueron arrestadas por la policía de la ciudad de Nueva York .



Cientos de manifestantes marcharon hacia el museo el viernes por la tarde, instalaron tiendas de campaña en el vestíbulo y desplegaron una pancarta que decía “Palestina libre” sobre el edificio. Los funcionarios del museo dicen que hubo daños a las obras de arte en la plaza y que el personal de seguridad del museo fue acosado física y verbalmente.



Los manifestantes dijeron que quieren que el museo se deshaga de cualquier inversión relacionada con las acciones de Israel en Gaza. Veintinueve de los detenidos fueron arrestados o recibieron multas o citaciones por cargos que iban desde allanamiento de morada hasta agresión.