Gobierno de China afirma que EEUU es experto en amenazas y diplomacia coercitiva

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Zhao Lijian, rechazó este viernes las declaraciones de Estados Unidos (EE.UU.) quien señaló que el gigante asiático aplica «políticas coercitivas».



Zhao Lijian, respondió a las declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken. Anteriormente el funcionario manifestó sentirse «preocupado» por las «políticas coercitivas» de Beijing. Además señaló que el gigante asiático utiliza la desinformación para cubrir su cooperación con Rusia.



Lijian no tardó en desmentir los señalamientos y en representación de China aseguró que en realidad fue EEUU quien creó la denominada «diplomacia coercitiva«. Seguidamente añadió que esos comentarios «no están basados en hechos y reflejan una mentalidad arraigada en la Guerra Fría y sesgos ideológicos».



Igualmente afirmó que Washington es «experto» en amenazas y que no se detiene «ante nada para alcanzar su objetivo». Posteriormente, indicó que la Casa Blanca «recurre al uso desenfrenado de fuerza para provocar problemas en todo el mundo».



Tras ello recordó el historial militar de EEUU y las más de 800 bases militares que tiene distribuidas en el extranjero. «Sus operaciones militares en países como Irak, Afganistán y Libia han generado innumerables tragedias humanitarias», expresó. Luego agregó: «Es demasiado claro quién ha estado socavando la seguridad y estabilidad internacional y regional».



Por esta razón, reafirmó el compromiso de China de promover una «política exterior de paz» y de no participar en la coerción o desinformación.



El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, dijo que Washington está «preocupado por las políticas coercitivas de la República Popular China, por su uso de la desinformación, por su rápida, opaca concentración de tropas, incluida la cooperación con Rusia».



Con información de Últimas Noticias / Venezuela News.