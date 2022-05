(VIDEO) Congresista de EEUU. denuncia la "locura" de jugar con una potencia nuclear como Rusia

Matt Gaetz, congresista republicano por Florida, lanzó una dura advertencia al Gobierno estadounidense este miércoles durante su intervención en la Cámara de Representantes sobre el existente "peligroso consenso bipartidista" que conduce a Washington rumbo a la "guerra con Rusia".



"¡Los representantes ahora afirman imprudentemente que estamos en guerra!", declaró con indignación, refiriéndose a las recientes declaraciones del congresista Seth Moulton, quien, pronunciándose sobre los combates en Ucrania, afirmó que EE.UU. está "en guerra con Rusia" a través de un intermediario. "Si estamos en guerra, como dice el congresista Moulton, entonces ¿por qué no votamos sobre la autorización del uso de fuerza militar?", preguntó Gaetz.



"¿O es que vamos a operar en Ucrania como lo hemos hecho en Yemen y por todo el mundo: guerras nunca declaradas?", continuó. En opinión de Gaetz, muchos legisladores no querrán ninguna votación o debate al respecto "porque su verdadero objetivo es el cambio de régimen en Rusia, no la defensa de Ucrania".







El congresista también lamentó que ahora cuestionar las acciones que toma el Gobierno de EE.UU. respecto a Ucrania, lo convierte a uno automáticamente en "traidor" y advirtió que jugar "con una potencia nuclear es una locura".



"Sondeando la línea roja nuclear de Putin"



"Hace un año, perdimos una guerra contra los pastores de cabras que agitaban rifles. Ahora corremos a luchar contra una nación que posee 6.000 ojivas nucleares", declaró Gaetz, en referencia a Afganistán y la toma del poder por los talibanes en agosto del año pasado.



"Se supone que los servicios clandestinos son profesionales sigilosos. Ahora parece que no pueden parar de jactarse ante los medios de comunicación de cómo EE.UU. ayudó a Ucrania a asesinar a los generales rusos y hundir el buque insignia de Rusia. ¿Cómo exactamente se supone que esto debe terminar? Es como si la Administración estuviera sondeando la línea roja nuclear de Putin", sostuvo, confesando que le preocupan las "armas nucleares, no los tanques dañados".



También se refirió a la hipocresía y doble rasero en la política de su país, donde "los demócratas se dedican a la caza diaria de la supremacía blanca" al tiempo que "les parece bien dar cohetes a los verdaderos supremacistas blancos en Ucrania".



En ese contexto, recordó que muchas armas enviadas por EE.UU. terminan en manos del batallón Azov —"40 demócratas de la Cámara de Representantes los llamaron una organización extranjera neonazi y terrorista tan solo hace tres años"— que ahora aparentemente ni tan malo les parece a los políticos estadounidenses.



Según Gaetz, el Congreso está dispuesto a "enviar miles de millones [de dólares] a Kiev que llenarán los bolsillos de funcionarios corruptos" al igual que sucedió en Afganistán. "Estamos entrando en guerra como sonámbulos y el pueblo estadounidense se queda en la oscuridad", concluyó.