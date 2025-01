Aumentó en bolívares y en divisas: Canasta Alimentaria Familiar de diciembre se ubicó en US$ 498,47

Credito: Web

22-01-25.-El director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), Óscar Meza, informó que la Canasta Alimentaria Familiar del mes de diciembre de 2024, se ubicó en US$ 498,47, el equivalente a Bs. 27.415,70.



En ese sentido, precisó en sus redes sociales que el precio en dólares aumentó 1,1% o US$ 5,19, con respecto al mes de noviembre de 2024.



En cuanto al costo en bolívares, la Canasta Alimentaria Familiar tuvo un incremento del 11,2% o Bs. 2.751,83 en comparación al valor registrado en el mes anterior.



«El poder adquisitivo del salario mínimo se reduce 0,5% con relación al precio de la Canasta», resaltó.



Una familia necesitó 210,89 salarios mínimos para adquirir los 60 productos que conforman esta Canasta Alimentaria.



Los rubros que registraron variación en los precios fueron: Cereales y productos derivados (5,16%); carnes y sus preparados (14,71%); pescado y mariscos (5,96%); leche, queso y huevos (14,27%); grasas y aceites (12,16%); frutas y hortalizas (13,57%); raíces, tubérculos y otros (1,84%); caraotas, arvejas y lentejas (19,78%); azúcar y sal (-10,86%); salsa y mayonesa (9,27%) y café (6,79%).



No obstante, Meza destacó que, durante el mes pasado, el salario mínimo mensual fue de 130 bolívares, el equivalente a 2,36 dólares.



La variación mensual de la Canasta en diciembre de 2024 fue de 11,2%, la acumulada se ubicó en 35,6% y la interanual fue de 35,6%.





La fuente original de este documento es:

ByN (https://www.bancaynegocios.com/aumento-en-bolivares-y-en-divisas-canasta-alimentaria-familiar-de-diciembre-se-ubico-en-us-498-con-47/)