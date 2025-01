Economista Luis Crespo llamó de nuevo a la salarización de los bonos "como punto de partida" para recuperar el salario

20-01-25.-El economista Luis Crespo, vicepresidente de la Apucv, llamó este viernes a la salarización de los bonos «como punto de partida» para recuperar el salario.



Consideró que sería importante que de manera regular el BCV difundiera las cifras del desempeño de la economía.



Recordó que del PIB hay tres cifras distintas: las del gobierno, las de la Cepal y las del Observatorio de Finanzas. Pero indicó que, más allá, de las cifras, es importante pensar en si la población lo percibe o no.



Crespo, en entrevista con Unión Radio, señaló que la distribución de la riqueza no es uniforme, y además «tenemos más de 1.030 días sin salario».



«Necesitamos mayores niveles de crecimiento económico, por periodos más amplios, y que se reactiven sectores más allá del comercio», enfatizó.



Llamó a discutir el modelo económico, y subrayó que se necesita más de una década de crecimiento para que se recupere el PIB, y debe ser por encima de dos dígitos.



En este modelo, reafirmó, no hay condiciones para lograrlo. «Estamos en condición de insolvencia con los compromisos de deuda del país desde 2017».



El investigador advirtió que hay «una inflación galopante» aunque citó que no ve condiciones para la hiperinflación.



En cuanto a la paridad cambiaria, explicó que la oferta oficial de divisas del BCV «es insuficiente», porque el mercado «necesita más divisas».



Sobre los mecanismos salariales, calificó como lamentable que se haya ratificado la desaparición del salario, lo que viola convenios internacionales «y desvaloriza el esfuerzo creador» de los trabajadores. «El salario es una de las variables de la productividad» y en los últimos tres años «la reconstrucción del salario debió ser asumida».



Para Crespo, hay un ingreso que no satisface la cesta básica, que desconoce la contratación colectiva y que no reconoce las vacaciones, aguinaldos y prestaciones. «Hemos tenido una postura crítica desde hace más de ml días» por la desalarización. Esto se va a rebatir en los espacios de diálogo y constitucionales, acotó.



«No somos defensores de las sanciones, pero los malos resultados macroeconómicos no son solo de esa variable», aclaró.



Para un nuevo modelo económico es importante que haya consensos y que se abra el debate, además de atacar los problemas estructurales de la economía venezolana.

