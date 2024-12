OVF: inflación de noviembre 2024 en Venezuela fue 12,5% (Acumulada: 60% | Interanual: 67%)

En noviembre de este año la inflación dio un «salto» de 12,5%, según el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), por lo que la tasa acumulada quedó en 60% y la anualizada (interanual) en 67%.Por su parte, la tasa de inflación subyacente o básica —que excluye alimentos y precios de servicios administrados— se ubicó en 13,2%, mayor que el 10,1% de octubre.«Con estos resultados retornaron las tasas de inflación de dos dígitos mensuales las cuales no se observaban desde comienzos de 2023», expresó el OVF en una nota publicada en su portal web.Aumentos por rubros y regionesEn términos de rubros, se registraron incrementos en alimentos (12%), salud (16%), vestido y calzado (14%) y transporte (13,4%). A nivel regional, la ciudad con mayor inflación fue Barcelona-Puerto La Cruz con 15,5%, seguida por Maracaibo con 12,5%, Porlamar con 11,8% y Caracas con 11,3%.El observatorio destacó que el aumento de precios está estrechamente relacionado con la depreciación del bolívar «impulsada por el Banco Central de Venezuela (BCV), que ha implementado un régimen de mini devaluaciones del tipo de cambio no anunciado, abandonando la política de estabilidad cambiaria seguida hasta septiembre de 2024».En noviembre, el tipo de cambio oficial aumentó 11,5%, mientras que el paralelo lo hizo en 7,7%. La tasa anualizada de aumento del tipo de cambio oficial a noviembre de 2024 fue 34,5%.La liquidez monetaria experimentó una fuerte expansión en noviembre, con un ascenso mensual del 7% y 150% anualizado. «Este aumento en los medios de pago ha cuestionado la política de estabilidad cambiaria y provocado una mayor demanda por dólares, lo que el BCV no ha podido satisfacer, resultando en una devaluación de la tasa de cambio y mayor inflación».Por último, la organización aseguró que comportamiento de la tasa de inflación y del tipo de cambio se ha venido acercando a lo reportado en la Encuesta de Expectativas Económicas del Observatorio Venezolano de Finanzas.