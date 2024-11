Advierten que posible aumento del pasaje en Caracas afectaría mayormente a jubilados y pensionados

Credito: Sumarium

27-11-24.-El aumento de pasajes en el transporte público urbano podría afectar significativamente a la población de la tercera edad, que vive con ingresos fijos y limitados.



Así lo afirmó el dirigente social, Roberto Carpio, quien resaltó un punto importante: la no aceptación de los beneficios como el medio pasaje por parte de los conductores, no solo afecta la economía de los adultos mayores sino que también genera un clima de irrespeto y discriminación.



“Para nosotros los ancianos que no gozamos de una pensión digna, que no tenemos seguridad social, los conductores y colectores no quieren aceptar lo establecido en la gaceta que dice que el pasaje del adulto mayor en el área metropolitana de Caracas es gratuito”, dijo.



Indicó que la propuesta de los transportistas de aumentar el costo del pasaje a 25 bolívares, conlleva a los usuarios de depender de un diario de 50 bolívares. Carpio señaló que la mayoría de los usuarios son trabajadores y estudiantes.



Para Carpio, se deben realizar trabajos en conjunto donde se tome en cuenta los usuarios del transporte público.



El dirigente reconoció los problemas de los transportistas que son similares al resto de la población del país. “Yo creo que los transportistas deben sentarse con el usuario en una gran mesa para buscar soluciones en común”, señaló.

