Análisis: ¿Se está viendo un resurgir en el consumo en Venezuela y un aumento en las ventas en los comercios?

Aarón Olmos, economista venezolano, precisó que los comercios en el país no solo deben enfocarse en el marketing, sino en las formas de ofrecer facilidades de pago a los consumidores.

El economista y especialista en temas sobre criptomonedas, Aarón Olmos, señaló que ha habido un incremento entre el 20% y 25% en las ventas, a partir de la inclusión de muchos comercios en plataformas digitales del «lleva ahora, paga después».

Asimismo, dijo que el venezolano valora mucho el crédito, «la posibilidad de llevar un producto ahora y pagarlo en cuotas, cosa que no pasaba (antes) porque los límites de las tarjetas de crédito, en algunos casos, siguen siendo irrisorios».

Sostuvo que hay instituciones bancarias que se «han abierto más» con los límites de las tarjetas de créditos, que equivalen a US$ 100, US$ 120 o US$ 200.

Olmos apuntó que el problema con las tarjetas de crédito es que esa tasa de interés «está en un 60% anual, entonces de alguna manera quien se endeude tiene que trabajar esto y manejarlo de manera inteligente».

Destacó que se está viendo «un resurgir del consumo», sobre todo en la temporada decembrina y con el «Black Friday» que está por darse en estos días.

«El último trimestre es bastante movido, en términos de comercio», acotó al tiempo que agregó que los negocios deben dinamizar la manera de conectar con el consumidor.

El economista venezolano afirmó en Unión Radio que para que un comercio se mantenga «en la Venezuela que tenemos hoy, tiene que innovar no solamente en materia de marketing, sino en maneras de ofrecer facilidades a los consumidores para poder vender sus productos».