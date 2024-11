Este lunes 18 Noviembre es feriado bancario por el "Día de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá"

Credito: Web

18-11-24.-El sector bancario no prestará servicio en todo el país este lunes 18 de noviembre, según el calendario establecido por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban).



El feriado se debe al Día de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, festividad que se mantiene fija en la agenda bancaria venezolana.



Los clientes de las instituciones financieras del país no podrán realizar operaciones en las taquillas ni en las agencias.



Solo podrán acceder a algunos de los servicios y transacciones que ofrece la Banca, como consultas, retiros, depósitos y pagos, a través de cajeros automáticos, vía telefónica o por Internet.



No obstante, algunas entidades bancarias pudieran mantener en los feriados taquillas externas operativas, principalmente agencias en centros comerciales, pero deberá consultarlo antes en las páginas web de cada entidad bancaria.