Sector industrial de Venezuela pide a Trump avanzar en la flexibilización de las sanciones

La Confederación de Industriales (Conindustria) de Venezuela pidió al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, continuar durante su segundo mandato, que comienza el próximo enero, con el proceso de flexibilización de sanciones contra el país caribeño que empezó el actual Ejecutivo norteamericano, encabezado por Joe Biden.



«¿Qué me gustaría decirle (a Trump)? Que no solo se mantenga el tema de la flexibilización de las sanciones, sino que siga aumentando, es decir, eliminando más sanciones, porque es a lo que al país le conviene», aseguró el presidente de Conindustria, Luigi Pisella, en rueda de prensa.



A su juicio, se debe «seguir insistiendo» en que la política de sanciones, entre ellas contra la industria petrolera, «no logró su objetivo» y, en cambio, «lo que hizo fue perjudicar» a Venezuela.



En este sentido, sostuvo que las medidas han sido «dañinas» y que, con el alivio aplicado por la Administración Biden -que ha otorgado licencias a varias transnacionales-, ha aumentado la producción petrolera, que alcanzó una media de 989.000 barriles por día (bpd) en octubre, un alza del 25,8% frente a los 786.000 bpd del mismo mes en 2023, según cifras oficiales.



«Desde hace un tiempo comenzamos a generar una matriz de opinión de lo dañino que era el tema de las sanciones y tenemos que seguir en ello, porque de una u otra manera todo lo que aquí hacemos y todo lo que nosotros expresamos también llega allá en Estados Unidos», expresó Pisella.



Explicó que un levantamiento de las sanciones, principalmente las petroleras, beneficiaría no solo a Venezuela, que cuenta con las mayores reservas probadas de crudo, sino a otros países, especialmente en un contexto adverso por las guerras en Ucrania y Oriente Medio.



Donald Trump, que impuso más de un centenar de sanciones a Venezuela durante su primera Presidencia (2017-2021), ve como un error el alivio de estas restricciones por parte del Gobierno de Biden, pero no está claro cuál será su posición ahora en relación con el país caribeño.