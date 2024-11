Venezuela y Rusia consolidan una relación "libre de presiones" con la firma de 17 acuerdos

Credito: Web

08-11-24.-Venezuela y Rusia firmaron este jueves un total de 17 acuerdos en diversas áreas, incluyendo la cooperación militar, con lo que consolidan una relación bilateral «libre de presiones» y «chantajes», según expresó el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, junto al vice primer ministro ruso Dmitry Chernyshenko, de visita en Caracas.



Las delegaciones de ambos países, que celebraron en la capital venezolana la XVIII reunión de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel (Cian), suscribieron, entre otros instrumentos, un «plan de desarrollo de las áreas claves» para la cooperación bilateral hasta el año 2030.



Los convenios abarcan también sectores como tecnología, energía, educación, comercio, finanzas y turismo, explicó el jefe de Estado, quien auguró «inversiones mutuas» y «nuevos modelos de pago» en moneda rusa, el rublo, y en la venezolana, el bolívar.



Maduro expresó su satisfacción debido al trabajo realizado por ambos equipos en la Cian, traducido en «resultados que vienen a consolidar un camino de unión» entre Rusia y Venezuela, que sellan y consolidan -expresó- su cooperación «de aquí al 2030 y más allá».



El líder latinoamericano, quien considera a su homólogo ruso, Vladímir Putin, como un «querido amigo» y un «entrañable hermano mayor», dijo que Caracas y Moscú construyen una relación «inexpugnable» de «ganar-ganar» que está «libre de presiones, chantajes y sanciones».



Por su parte, Chernyshenko -vice primer ministro ruso para Turismo, Deporte, Cultura y Comunicación- dijo que han «forjado lazos que no se pueden romper» y están «unidos por la asociación estratégica que no sufre de ninguna coyuntura».



«Entendemos la necesidad de disminuir la dependencia de recursos energéticos y de proteger la soberanía. La parte rusa está dispuesta a garantizar el apoyo para hacer crecer el potencial para crear una economía independiente y autosuficiente de Venezuela», aseguró el representante del gigante euroasiático, quien agregó que empresarios de su nación están dispuestos a trabajar en Venezuela.



Ambas delegaciones firmaron memorandos de entendimiento entre las estatales petroleras Pdvsa y Rosneft en materia de formación, capacitación y asesoría técnica para la seguridad integral del sector energético, de acuerdo al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).



También suscribieron un acuerdo en el área de seguridad sobre «temas de inteligencia, contrainteligencia y contraespionaje», del que no ofrecieron mayores detalles.



El Gobierno de Putin es uno de los que reconoce la proclamada reelección de Maduro en los comicios presidenciales del pasado 28 de julio, un resultado cuestionado por numerosos países y señalado como fraudulento por el antichavismo mayoritario, que insiste en la victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia.

