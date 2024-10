Maduro acusa al economista José Guerra de “usurpar” funciones del BCV con el Observatorio Venezolano de Finanzas

08-10-24.-El presidente Nicolás Maduro acusó de “corrupto” al exdiputado a la Asamblea Nacional y economista José Guerra, a quien también señaló que “usurpar” funciones del Banco Central de Venezuela (BCV) con la administración del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF).“Hay que cuidar a Venezuela, hay que cuidar la economía, porque hay muchos conspiradores, como José Guerra, que tiene un observatorio de economía que es como un Banco Central paralelo, él saca las cifras que le da la gana”, expuso Maduro sobre el economista.Aseguró que Guerra labora desde exterior “porque vive cómodo desde afuera con el dinero que se robó de Primero Justicia, ¡Lo denuncio!”.“Quieren meterse con el ambiente positivo que hemos logrado con trabajo, no lo permitamos. Va viento en popa el crecimiento de la economía y un clima económico favorable para un país que pretendieron implosionar”, agregó Maduro.En respuesta, José Guerra exhortó al mandatario a “mandar al Sebin” a investigar su labor como funcionario y político.“Señor presidente, usted hoy me ha difamado. Trabajé durante 25 años en el Banco Central, todo lo que he hecho ha sido por mi trabajo, no sé si usted puede decir lo mismo. Mande al Sebin a investigar mi expediente. He vivido de mi trabajo”, expresó José Guerra en un vídeo compartido en redes sociales.Rechazó los señalamientos de ser un “Banco Central paralelo”, esto, haciendo referencia a los balances mensuales que el OVF realiza en torno a la inflación venezolana, que, por lo general, son más altos que los del BCV.“Usted me acusa de que estamos usurpando las funciones del Banco Central, usted y su gobierno destruyeron el Banco Central, escondieron las cifras, manipulan las cifras, y nosotros hemos hecho un trabajo técnico para proveer al país de datos y cifras que hoy no se producen”, apuntó.Y concluyó diciéndole: “Usted tiene mucho poder, pero jamás voy a aceptar que basado en ese poder usted difame a un hombre honesto que le ha dedicado su vida al país”.