Datos: Estas serían las consecuencias de una ruptura total entre Venezuela y España

12-09-24.-La propuesta del presidente de la AN de romper toda relación con España afectaría un creciente flujo comercial que favorece a Venezuela y la conectividad de miles de viajeros entre ambos países.



¿Qué implicaciones concretas tendría para la economía venezolana aplicar la propuesta del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, de suspender totalmente las relaciones con España?



De acuerdo con los datos más recientes divulgados por el Observatorio de Complejidad Económica (OEC), correspondientes a 2022, Venezuela ocupó el puesto 99 entre las mayores exportaciones de España.



Mientras España fue el tercer destino de las exportaciones venezolanas.



En concreto, al cierre del último año reportado, España exportó a Venezuela un total de 127 millones de dólares, equivalentes en euros, con una cesta de productos variada que tuvo a la cerámica sin esmaltar como principal rubro, con un total de 9,63 millones de dólares.



Venezuela exportó a España un total de 518 millones de dólares, equivalentes en euros, de los cuales 84,17% fueron generados por ventas de petróleo, las cuales se ubicaron en 436 millones de dólares.



La balanza comercial ha sido favorable a Venezuela y, según el OEC, esta situación es una tendencia clara.



Este flujo comercial entre ambas naciones, según diversas fuentes, ha venido creciendo de manera sostenida en los últimos dos años.



Los datos correspondientes a junio de 2024 establecen que España exportó a Venezuela 20,30 millones de dólares, mientras que la nación suramericana vendió 188,61 millones de dólares en el país europeo.



Este último dato podría permitir estimar que las importaciones procedentes de España se ubicarían en un rango superior a los 300 millones de dólares este año, mientras que las exportaciones al país ibérico podrían acercarse a los 2.000 millones de dólares.



En términos interanuales, las exportaciones españolas a Venezuela subieron 64,9%, mientras que las ventas externas venezolanas a España aumentaron más del doble en 186%, según el Observatorio de Complejidad Económica.



Un detalle a resaltar es que, según el OEC, el incremento de las exportaciones venezolanas a España se explica por los aumentos de las ventas de crustáceos, reducciones de hierro, licor fuerte, derivados de cobre y carbón de madera.



Queda claro, en consecuencia, que las exportaciones venezolanas a España se han venido diversificando, aunque el peso del petróleo sigue siendo mayoritario.



Conexión aérea entre Venezuela y España

El abogado especializado en Derecho Aeronáutico, Rodolfo Ruiz, señaló que «Junto con Colombia, España es en este momento el país más conectado con Venezuela en término de líneas aéreas explotando la ruta: 2 aerolíneas venezolanas y 3 españolas».



La propuesta del presidente de la AN afectaría las operaciones de aerolíneas como Estelar, Plus Ultra, Iberia, TAP Air Portugal y Conviasa. La propuesta podría dejar a miles de pasajeros sin conexión aérea entre Venezuela y España.



Como se sabe, la conectividad aérea de Venezuela es limitada por las sanciones aplicadas por Estados Unidos; sin embargo, recientemente los conflictos diplomáticos han conducido a la suspensión de operaciones aeronáuticas con Panamá, República Dominicana y Perú.



Si se añade a España, la ya precaria conectividad aérea de Venezuela recibiría un duro golpe, porque Madrid viene funcionando como la gran puerta hacia Europa y es una ruta estratégica dentro del mercado aeronáutico nacional.



El Instituto de Comercio Exterior de España, el ICEX España, Exportación e Inversiones tiene registradas 60 multinacionales de origen español, entre las que destacan líderes en sectores clave como telecomunicaciones, como Telefónica; en banca con BBVA; en hotelería con Hesperia y Meliá; en aeronáutica, como Iberia y Air Europa, entre otras.



También hay que destacar la presencia de la petrolera Repsol e Inditex -con su marca Zara- como empresas muy representativas del capital español en Venezuela.



Sin duda, romper con España en términos económicos puede tener consecuencias graves. Ejecutivos consultados de empresas españolas en Venezuela indicaron, extraoficialmente, que están atentos a las decisiones que tomen las autoridades venezolanas, pero esperan que prive la sensatez entre las partes.

