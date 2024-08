BCV controla política monetaria que mantiene una estabilidad cambiaria

Para el economista e investigador en ciencias sociales, Enrique Gavazut, "lo que estamos observando este año es una estabilidad cambiaria que obedece a una acertada política económica y una política monetaria y cambiaria controlada por el Banco Central de Venezuela de una manera bastante cercana, monitoreando permanentemente las condiciones y procurando que el bolívar no se deprecie, de tal manera de determinar una escala inflacionaria como ocurrió con el proceso antiinflacionario"

Gavazut considera que el impacto inflacionario, aun cuando se sintió relativamente en un aumento modesto de la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el dólar paralelo, esa brecha se ha logrado mantener en términos bastante razonables a pesar de los eventos importantes que han impactado con presión, como son el aumento de la liquidez en circulación, como consecuencia del incremento de las bonificaciones del gobierno, como el bono de guerra y el ticket de alimentación.

Al mismo tiempo, señaló que también ha afectado el evento electoral que siempre genera presiones "por un lado, digamos naturales, en el sentido de la incertidumbre que genera la situación electoral que siempre hay agentes económicos y personas que buscan refugiarse en la divisa para mantener sus posiciones excedentarias en un momento de incertidumbre a raíz de las elecciones".

por otro lado, hay una inclinación de agentes desestabilizadores que controlan marcadores de precios de referencia y que pueden ejercer ciertas presiones por razones netamente políticas.

La política del BCV en términos cambiarios ha sido y continúa siendo intervenir en el mercado cambiario, comprando y ofertando divisas que están en poder de las arcas del BCV para estabilizar la moneda.

Encaje legal Bancario

Otra política que se sigue manteniendo alto es el encaje legal bancario, lo cual, según explicó el economista, permite que la creación secundaria de dinero de parte de la banca no se recargue demasiado sobre la demanda de divisas en el mercado cambiario venezolano y eso se ha mantenido así, a pesar de que se ha ido flexibilizando, suavizando un poco el encaje legal a lo largo de los años desde que comenzó su brutal y drástica implementación en el año 2018 con un programa de recuperación económica.

"A pesar de la posible afectación que haya tenido esa medida de alto encaje legal en la disponibilidad de crédito para las actividades económicas, sin embargo, el encaje legal, ha sido y continúa siendo beneficioso para la macroeconomía venezolana en los últimos años, porque cuando se implementó, el grueso del crédito de la economía venezolana tanto de la banca privada como de la banca pública cargaba sobre una demanda excesiva de divisas en el mercado cambiario", dijo.

Eso quiere decir que muchas personas solicitaban créditos para presuntas actividades productivas, comerciales, inversiones etc. que se supone deberían conducir a un incremento de la oferta de bienes y servicios en el país y al aumento del producto interno bruto y lo que sucedía era que un grueso de ese crédito era utilizado por distintas vías y distintas maneras para demandar divisas y hacer negocios especulativos cambiarios, lo cual no le redundaba beneficios productivos al país.

Como complemento de la medida de mantener el encaje legal alto, se incluyen las operaciones sobre el mercado cambiario de venta de divisas, controladas por el BCV para satisfacer los requerimientos de divisas de los diferentes agentes económicos, a través de las mesas de cambio con la banca privada y pública, eso ha contribuido mucho a la estabilidad cambiaria en Venezuela.

El bolívar frente al dólar

A juicio de Gavazut a pesar de que el dólar no es la moneda de curso legal en Venezuela el gobierno permitió la dolarización "de facto" para atenuar la escasez de medios de pago que se presentó en Venezuela, considera que esa medida fue acertada porque en un momento de gran escasez de pago, la dolarización vino a incrementar la oferta de divisas informal en la economía y alivió en gran medida las presiones que llevan a la devaluación de la moneda y la situación de tranca que tenían las transacciones económicas en el país por ausencia de medios de pago.

Esta dolarización "de facto" ha determinado que la divisa circule libremente en el país, incluso el estado cobra el IGTF, un impuesto de 3% en divisa, tratando de, con ese impuesto, recabar ingreso fiscal, pero al mismo tiempo desestimular el uso cotidiano de la divisa y procurar que las personas usen más el bolívar. En esa medida aumentará la demanda del bolívar y se fortalecerá la moneda volviendo a una situación de normalidad monetaria en la economía.

Para concluir el economista dijo que "no hay rendimiento sin riesgo, esa es la base toda economía de mercado, de toda economía sana, no se puede esperar recibir un beneficio a cambio de nada, a cambio no invertir, de no trabajar, de no producir y todo bienestar económico sano de una población, proviene de la productividad, del trabajo de todos".