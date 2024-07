PCV sobre derogación del IGTF: "para el empresariado todo; para el pueblo nada"

PCV Credito: TP

16-07-24.-El Partido Comunista de Venezuela (PCV) rechazó este lunes que el presidente Nicolás Maduro anunciara la reducción a 0% del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) para los empresarios en Venezuela mientras que el resto de la ciudadanía que use divisas para adquirir cualquier tipo de producto deba seguir pagando el tributo tasado en 3%.



«Para la burguesía nacional todo; pero para el pueblo nada» afirmó Maribell Díaz, integrante del Buró Político del PCV durante una declaración de prensa.



«La señora que va al supermercado con el dólar, con tres dólares, con cinco dólares, esa sí paga impuesto; pero a Fedecámaras y a Consecomercio se les derogó y quedaron sin pagar un centavo a la nación», denunció la dirigente.



Escenarios de violencia y persecución contra trabajadores

Por otro lado, el PCV expresó su preocupación por las recientes declaraciones del presidente Maduro durante un mitin electoral en el que amenazó con una eventual insurrección militar como el si los resultados electorales no le son favorables.



«Nicolás Maduro consideró que si los resultados no le favorecen, eso sería un accidente» declaró Díaz para luego preguntar: «¿es la voluntad del pueblo un accidente?; dónde queda el acuerdo que firmó este candidato ante el Consejo Nacional Electoral, en que se comprometió a respetar los resultados».



El Buró Político del PCV denunció además, que durante la campaña electoral «se ha acentuado la criminalización y la judicialización de los trabajadores».



Díaz se refirió concretamente a la reactivación de un juicio contra el Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Empresas Manufactureras de la Madera y sus Similares, Jean Mendoza.



El trabajador de la trasnacional Masisa ha sido procesado usando como fundamento la denominada ley «contra el odio».



«Hoy en Venezuela, cuanto trabajador reclama sus derechos, las convenciones colectivas y el debido respeto a lo que se acuerda entre los trabajadores y los patronos es un delito de odio», afirmó Díaz.



La dirigente comunista también se refirió a la jubilación forzosa de la Presidenta del Sindicato de Obreros de la Alcaldía del Municipio Libertador, Yenis Silva, y del Secretario General,Tomás Reyes.



«La Alcaldía de Caracas jubila dirigentes, irrespetando el fuero sindical de estos trabajadores por ser elementos incómodos; por no ser dirigentes sindicales patronales, sino dirigentes que reclaman sus derechos», detalló Díaz.



Un acuerdo para recuperar la Constitución



El PCV valoró positivamente el encuentro celebrado el pasado sábado 13 de julio entre el candidato presidencial Enrique Márquez y decenas de activistas y dirigentes sindicales.



En el evento, además se firmó un acuerdo entre el PCV, el movimiento Redes, el Bloque Histórico Popular y el partido que ha postulado a Márquez a la Presidencia de la República, Centrados en la Gente.



En este documento «Enrique Márquez se compromete a la restitución de la Constitución y las leyes como un paraguas que permita avanzar en la reconstrucción de nuestro país», explicó Díaz.



En el acuerdo se prioriza «la liberación de los trabajadores presos. También se comprometió la derogación del Instructivo Onapre y del Memorando-Circular 2792, que despojó a los trabajadores de la Administración Pública de sus derechos consagrados en las convenciones colectivas».



El rescate del salario y las prestaciones sociales; el respeto a la organización sindical; la derogación de la ley antibloqueo y la dignificación de los trabajadores de la educación y la salud, son algunos de los puntos claves de la alianza firmada en el emblemático Teatro Cantaclaro.



El pasado 22 de junio, en la tercera fase de su XVI Conferencia Nacional, la militancia del PCV ─cuya tarjeta electoral está secuestrada por el Gobierno de Nicolás Maduro─ acordó apoyar la candidatura de Márquez bajo un acuerdo para recuperar los derechos de las familias trabajadoras consagrados en la Constitución.





Esta nota ha sido leída aproximadamente 664 veces.

La fuente original de este documento es:

TP (https://prensapcv.wordpress.com/2024/07/15/pcv-sobre-derogacion-del-igtf-para-el-empresariado-todo-para-el-pueblo-nada/)