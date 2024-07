Compañia PayPal es multada en Polonia por 27,3 millones de dólares por el organismo de control

VARSOVIA, 15 de julio de 2024.) - El organismo antimonopolio y de protección al consumidor de Polonia impuso una multa de 106,6 millones de zlotys (27,3 millones de dólares) a PayPal Europe por no explicar detalladamente a los consumidores en sus cláusulas contractuales las actividades por las que podrían ser multados, dijo UOKiK el lunes, reportó Anna Koper para Reuters en una nota de prensa+.



UOKiK dijo que las actividades prohibidas que podrían generar sanciones se describieron de manera poco clara y es posible que los usuarios no comprendan exactamente qué no estaba permitido y qué medidas podría tomar la empresa en tales casos.



"Las cláusulas de PayPal son generales, ambiguas e incomprensibles. Al leer estas disposiciones, el consumidor no puede predecir cuáles de sus acciones pueden considerarse prohibidas o qué sanciones le pueden imponer el empresario", afirmó el director de la UOKiK, Tomasz Chrostny. en una oracion.



"Por lo tanto, PayPal tiene una posibilidad ilimitada de decidir a voluntad si el usuario ha cometido un acto prohibido y qué sanción se le aplicará por ello, que puede ser, por ejemplo, el bloqueo del dinero en la cuenta".



La decisión no es definitiva y PayPal tiene la posibilidad de apelar ante un tribunal, afirmó UOKiK.



"PayPal se compromete a tratar a sus clientes de manera justa y brindarles información precisa, fácil de entender y transparente", dijo la compañía en un comentario enviado por correo electrónico.



"Hemos estado trabajando estrechamente con la UOKiK a lo largo de su investigación y estamos revisando el anuncio de hoy. Como afirma la UOKiK, esta decisión no es definitiva y habrá una oportunidad de apelar", añadió.



