El índice BVC sube 70% en dólares al cierre del primer semestre 2024 vs 2023

El Índice General de la Bolsa de Valores de Caracas (BVC), conocido como Índice IBC, finalizó este viernes 28 de junio de 2024 en 78.695,20 puntos que, al representarlo en dólares de los Estados Unidos de América, tomando en consideración el tipo de cambio oficial suministrado por el Banco Central de Venezuela (BCV), se apunta una variación positiva de 70,01% respecto al cierre del mismo indicador en junio de 2023.

Las colocaciones de mercado primario de instrumentos indexados y emitidos en moneda extranjera del mercado de renta fija, alcanzaron los US$ 15.935.199,00, cifra que supera en 43,19% la registrada durante el mismo período de 2023.

Resulta importante mencionar que, la Serie de Obligaciones Quirografarias emitidas por PIVCA Promotora de Inversiones y Valores, C.A., el pasado 26 de junio de 2024 por la cantidad de US$ 4.000.000,00, fue colocada en su totalidad en tres (3) de estar disponible en pizarra de cotizaciones.

Instrumento de mediano plazo que tiene como fecha de vencimiento 26-06-2027 y cuyo mercado secundario comenzará el próximo lunes 01-07-2024 con el símbolo PI411. Esta serie forma parte de una emisión de obligaciones autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval), hasta por US$ 10.000.000,00.

El mercado de renta variable no se queda atrás y concluye el semestre con 18.953 operaciones por un monto equivalente a US$ 19.064.917,88, unos US$ 7.434.255,21 más que el acumulado durante el primer semestre de 2023.

Por último, en el recién establecido segmento del mercado de otros bienes, los certificados de financiamiento bursátil llegan a los 1.804 estructurados durante el 2024, por un monto efectivo (equivalente) a US$ 17.931.674,58.

La Bolsa de Valores de Caracas ha finalizado de forma exitosa un aumento de capital a través de la emisión de 6.500.000 acciones nuevas ofrecidas a sus accionistas e incorporando la posibilidad de negociación de los derechos de suscripción.

Este aumento tiene como objeto elevar aún más el nivel tecnológico del corro bursátil y poder acercar esta forma de ahorro e inversión a las nuevas generaciones en Venezuela.