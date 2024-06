EEUU: Restaurantes en California han pérdido tráfico y clientela desde el aumento del salario mínimo

15 de junio de 2024.-Según nuevos datos de Placer.ai, los patrones de tráfico en California cambiaron a negativos en comparación con el promedio nacional después de que el aumento del salario mínimo entró en vigor el 1 de abril, Informó Alicia Kelso para nrn.com/finanza.



Probablemente todavía sea demasiado pronto para comprender el impacto total del aumento del salario mínimo en California a $20 por hora el 1 de abril. Pero por ahora, sabemos que varias cadenas han aumentado sus precios en respuesta a ese aumento del 25% y, hasta ahora, esas Los aumentos han provocado un menor tráfico peatonal.



Según nuevos datos de Placer.ai, las tendencias de visitas año tras año para el segmento de servicio rápido del estado estaban ligeramente por encima de los promedios nacionales en febrero y marzo. Sin embargo, una vez que el aumento del salario mínimo entró en vigor en abril, la tendencia de visitas a nivel nacional año tras año superó el promedio de California durante siete de las ocho semanas de abril y mayo. Además, durante todas las semanas, excepto el 1 de abril y el 29 de abril, el tráfico de California se volvió negativo o se mantuvo estable después de febrero y marzo mayoritariamente positivos.



Placer.ai también analizó específicamente a McDonald's, que contaba con alrededor del 9% de su sistema nacional en California a fines de 2023. La firma de análisis de tráfico descubrió que la cadena estaba aproximadamente a la par de las tendencias de tráfico nacional en febrero y marzo, pero tuvo un desempeño inferior en casi 250 puntos básicos después de que el aumento salarial entró en vigor. Placer.ai señala que las cadenas de hamburguesas QSR en general han sido las más afectadas por el aumento del salario mínimo en California. Además de McDonald’s, otras cadenas afectadas son Burger King, con un descenso de visitas del -3,86%; Wendy’s, con un descenso de visitas del -3,24%; Jack in the Box, con un descenso de visitas del -0,8%; e In-N-Out Burger, con un descenso de visitas del -2,59%.



Durante la conferencia telefónica sobre resultados del primer trimestre de McDonald's, el director ejecutivo Chris Kempczinski dijo que la compañía espera una inflación laboral alta de un solo dígito a nivel nacional, "en gran parte debido a la hemorragia de lo que introdujo California". Aún así, la categoría de hamburguesas QSR no es la única que aumenta los precios para gestionar los costos más altos. Los ejecutivos de Chipotle señalaron durante la conferencia telefónica sobre ganancias del primer trimestre de la compañía que los precios han subido entre un 6% y un 7% en California, agregando casi un punto al precio total de la compañía en el segundo trimestre. Domino's también informó un aumento de un solo dígito en California para "proteger la rentabilidad de los franquiciados".



Los precios más altos que se correlacionan con niveles de tráfico más bajos no deberían ser una sorpresa. Los precios del menú en general siguen siendo elevados año tras año, lo que ha llevado a una caída del tráfico en toda la industria del -2,1% en mayo, frente al -1,6% año tras año en abril, según datos de Revenue Management Solutions. También ha provocado un cambio de percepción entre los consumidores, el 78% de los cuales ahora piensa que la comida rápida es un “lujo”, según datos recientes de Lending Tree. Como tal, varias marcas han ajustado su estrategia para centrarse más en el valor y ese valor se define de manera diferente según el mercado. Una oferta de comida de $5 en Omaha, por ejemplo, probablemente sea una oferta de comida de $6 en San Diego.



Debido a los mayores costos de los insumos en California y a los precios más altos para compensar esos costos, algunos conceptos están evitando la expansión en el estado. Otros conceptos también han citado los mayores costos laborales como el principal impulsor de sus luchas. Rubio's, por ejemplo, cerró recientemente 48 locales en California y poco después se acogió al Capítulo 11 de la ley de bancarrotas, señalando que "los cierres se debieron al creciente costo de hacer negocios en California". En enero, dos franquiciados de Pizza Hut con sede en California despidieron a los repartidores antes del aumento.