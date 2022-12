Sudeban prohíbe el uso de la Tarjeta Prepagada Ubii MasterCard

4 de diciembre de 2022.- A través de un comunicado la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), informó que sancionó el uso de la Tarjeta Prepagada Ubii MasterCard, de la compañía Ubii Pagos, C.A, por incurrir en cobros de comisiones no autorizadas por el Banco Central de Venezuela, y además promover un tipo de cambio distinto al establecido.



El texto divulgado en las redes sociales del Sudeban agrega que esta herramienta de pago implementada el 25 de noviembre del 2022 a través de la aplicación móvil de Ubii Pagos, C.A y en alianza con el Banco Nacional de Crédito, S.A Banco Universal no solicitaron una autorización formal a este Ente Supervisor para aprobar el uso de esta tarjeta.



En el ejercicio de sus facultades de inspección permanente del sector bancario nacional, evidenció que desde el 25 de noviembre de 2022, se implementó a través del Aplicativo Móvil (APP) de la compañía Ubii Pagos, C.A., el producto denominado “Tarjeta Prepagada Ubii MasterCard”, con aceptación local e internacional, en alianza con el Banco Venezolano de Crédito, S.A., Banco Universal, para realizar pagos de bienes y servicios en moneda nacional y extranjera, sin contar con la debida autorización de este Ente Supervisor.



De igual modo, detectó que existen diferencias entre el monto de las operaciones realizadas con la “Tarjeta Prepagada Ubii MasterCard” y el monto facturado, lo cual denota el cobro de comisiones no autorizadas superiores a los límites máximos de las comisiones, tarifas y/o recargos que pueden cobrarse por las operaciones y actividades, emitidos por el Banco Central de Venezuela, así como la utilización de un tipo de cambio distinto al establecido por el Ente Emisor, promoviendo de esta manera el mercado del dólar paralelo, y afectando de manera negativa al usuario con el incremento del precio total del bien o producto adquirido.



Por ello, considerando que la situación descrita representa una actuación contraria a la normativa bancaria vigente y las instrucciones impartidas por este Ente Supervisor, se impuso a Ubii Pagos, C.A. y al Venezolano de Crédito, S.A., Banco Universal la prohibición de ofrecer el producto financiero denominado “Tarjeta Prepagada Ubii MasterCard” y el reintegro de las comisiones cobradas a los clientes por las operaciones realizadas con ocasión del producto financiero denominado “Tarjeta Prepagada Ubii MasterCard”.

