Ministerio Público imputará a dos exfiscales de Lara por corrupción

2 de octubre de 2025.- El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que dos exfiscales del estado Lara serán imputados por el delito de corrupción.



La medida recae contra Darling Ortiz y Jairo González, ambos abogados y exfuncionarios de la Fiscalía Sexta de Lara.



A través de la cuenta Instagram del Ministerio Público, se dio a conocer que fue solicitada la orden de aprehensión contra la abogada Darling Ortiz, exfiscal 6 del estado Lara, por estar presuntamente incursa en hechos de corrupción. Una vez sea practicada su detención, será imputada y privada de libertad.



Entre los otros delitos que se le imputan a Ortiz figuran actos arbitrarios, ultraje al pudor público e incitación al odio.



En cuanto a Jairo González, exfiscal Auxiliar 6 de Lara, enfrentará cargos por el delito de Corrupción Propia en grado de complicidad, indicando que habría presuntamente cooperado o facilitado las actividades ilícitas cometidas por la exfiscal Ortiz.



Esta medida busca ratificar el compromiso del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción dentro de sus propias filas y subraya la gravedad de los delitos cometidos.



Se espera que las autoridades ejecuten la orden de aprehensión en las próximas horas para iniciar el proceso de presentación e imputación formal ante los tribunales competentes.

