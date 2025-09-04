Falsos funcionarios del MP extorsionaban junto con exfiscales: ¿cuántos han sido procesados hasta la fecha?

04-09-25.-Más de 500 exfiscales y funcionarios del Ministerio Público (MP) han sido procesados durante los últimos 8 años, por diversos delitos, entre ellos extorsión y usurpación de funciones.En el estado Carabobo el MP avanza en el juicio contra un sujeto por estos delitos, quien fue identificado como Rafael Reyna y funge como abogado de libre ejercicio.Juicio contra Rafael ReynaReyna fue detenido por las autoridades por los delitos de extorsión agravada, usurpación de funciones, uso de documento público falso y legitimación de capitales.De acuerdo con el informe del MP, Reyna junto a varios exfuncionarios del organismo, quienes ya fueron imputados por corrupción, pedían grandes cantidades de dinero a sus víctimas.Modus OperandiReyna simulaba ser Fiscal con un carnet falso del MP, exigía grandes sumas de dinero a ambas partes del proceso con el objetivo de ventilar los casos en fiscalías específicas.Además coordinaba con funcionarios diversos trámites para solicitar la entrega de vehículos, objetos, inclusiones y exclusiones de personas en el Sistema Integrado de Información Policial (Siipol).Al momento de su captura, las autoridades incautaron un total de 14 mil dólares y un vehículo que le pertenece a uno de los denunciantes en una investigación en curso.Funcionarios y exfiscales procesadosLos exfiscales que trabajaron junto con Reyna se suman a la lista de más de 500 funcionarios del Ministerio Público procesados por corrupción en los últimos 8 años.El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó recientemente que un total de 556 exfiscales y funcionarios del MP han sido procesados durante su gestión, desde el año 2017.Estos procedimientos buscan depurar del interior de los despachos fiscales del ministerio a la corrupción, por lo que ya los juicios avanzan en pro de conseguir una condena ejemplar.