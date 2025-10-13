Cancelan por "circunstancias de fuerza mayor" partido amistoso Venezuela vs. Belice, que estaba previsto para el próximo martes en Chicago

El partido amistoso Venezuela vs. Belice, que estaba previsto para el próximo martes en la ciudad estadounidense de Chicago, fue cancelado por "circunstancias de fuerza mayor", informó este sábado la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

En un comunicado compartido en la red social X, la institución aseguró haber sido notificada de la cancelación por parte de "la empresa productora VMG Sports & Entertainment LLC, encargada de la organización" del amistoso.

"La empresa reconoció que se realizaron esfuerzos iniciales para explorar sedes alternativas, incluyendo una posible reubicación a Miami. Sin embargo, fuimos notificados de la inviabilidad -a consideración de la productora- de esta opción", reza el texto.

La FVF lamentó esta situación que, dijo, afecta "la planificación deportiva de la selección nacional absoluta, diseñada con antelación y en estricto cumplimiento de los protocolos FIFA para la presente fecha internacional".

El viernes, la selección venezolana perdió por 0-1 ante su par de Argentina, vigente campeona del mundo y bicampeona de América, en un partido amistoso disputado en el estadio Hard Rock de Miami.

Este encuentro marcó el comienzo del proceso de renovación de la plantilla y de la dirección técnica de la Vinotinto, tras quedar fuera del Mundial de 2026, a la vez que sirvió a la Albiceleste de preparación para la cita de EE.UU., México y Canadá.

Ese fue el debut del exfutbolista Oswaldo Vizcarrondo como técnico interino de la Vinotinto, en sustitución del argentino Fernando ‘Bocha’ Batista, que concluyó su ciclo sin lograr que el conjunto venezolano llegara a su primer Mundial.