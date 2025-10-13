Principal
Secciones
Foro
Nosotros
Colabora
Publicidad
Actualidad
Anti-imperialismo
Anti-corrupción
Ciencia y tecnología
Cívico Militar
Cultura
DDHH / contra la Impunidad
Deportes
Desarrollo Endógeno
Pachamama
Economía
Educación
Energía y Petróleo
Ideología
Internacionales
Lucha Campesina
Medios
Medios Alternativos
Misiones
Oposición
Poder Popular
Regionales
Trabajadores
Venezuela en el Exterior
Principal
/
Actualidad
(Caricatura) Los Destrazos por Marquitos; Inmundito alegre por el premio a la Sayona Maricori
Por:
Marco Pedraza
|
Lunes, 13/10/2025 12:42 AM
|
Versión para imprimir
Credito: Marco Pedraza
Caracas, 12 de octubre de 2025.-
Esta nota ha sido leída aproximadamente
315
veces.
Recomienda esta nota en las redes sociales:
Noticias Recientes:
Israel espera que los rehenes sean liberados de Gaza “en pocas horas” mientras se mantiene el alto el fuego
Larry Álvarez conocido como "Larry Changa"
Fundador encarcelado de la pandilla "El Tren de Aragua" pide diálogos de paz con el gobierno colombiano
Politico.com: Donald Trump tiene un plan diferente para derrocar a Nicolas Maduro esta vez
Estados Unidos:
Ciudadanos en Palm Beach, Florida que compren comestibles en los supermercados Publix, podrán portar armas de fuego abiertamente
Un buque de la Marina Real Británica detiene una lancha que transportaba 35 millones de libras en drogas ilegales
Las explosivas declaraciones de Scott Bessent, Secretario del Tesoro de USA
(VIDEO) ¿Qué entregó Milei a cambio?
Análisis que conecta historia, economía y humanidad
(VIDEO) El colapso del modelo neoliberal no es un accidente, Richard Wolff
Gobierno de la Guayana Esequiba Conmemora 355 Años de Resistencia Indígena con Jornada de Salud Integral
(Versión de 2025) Muere Baduel - Día Mundial de la Artritis Reumatoide
Efemérides 12 de octubre: Día de la Resistencia Indígena, pero sigue el "colonialismo criollo"
Sabinito Romero junto a comunidad se reúne con el alcalde de Machiques, Marco Perrotta, para tratar robo de ganado, ocupación de tierras y otros problemas de los yukpa
Las alarmas están encendidas, pero la reacción institucional aún parece no estar a la altura del desafío
(VIDEO) Inquietud por la economía de los Estados Unidos
A propósito del Día de la Resistencia Indígena, aún los siguen tratando como seres inferiores
Devuelven a la fuerza a 20 indígenas desde Caracas a Machiques, durante un allanamiento en casa de defensor de DDHH de los indígenas
Hace un año y medio los diputados nos toman por boludos
(VIDEO) Santiago Cuneo: Milei es $Libra, Spagnuolo y Narcopolítica
2da Muestra de cine y Video Indígena 2025, 12 y 13 de octubre, 9am, en el Socuy, Sierra de Perijá, Edo. Zulia
China acusa a Estados Unidos de "ejemplo de doble moral" por amenaza de nuevos aranceles
Hija de Luis Aparicio desmintió presunto fallecimiento de su padre
(VIDEO) Tropas estadounidenses comienzan a llegar a Israel
Anüsu, una marca que nació para celebrar la belleza a través del arte tejido a mano de las mujeres wayuu
(VIDEO) EEUU: autoridades dan por muertos a los 18 desaparecidos tras explosión en una fábrica de municiones en Tennessee
(VIDEO) Delcy Rodríguez tilda de “gran farsa” la transición verde y denuncia desigualdad global en el acceso a la energía
Familiares de colombianos presos en Venezuela protestaron en Puente Simón Bolívar
Quién fue Le Duc Tho, la única persona que rechazó el Nobel de la Paz
Gaceta Oficial 43.215 miércoles 17 de septiembre 2025
Estados Unidos:
El Pentágono pagará a las tropas militares, dice Donald Trump, transfiriendo $8 mil millones
Mientras Estados Unidos compra Pesos
Donald Trump concreta salvavidas económico a Javier Miley de Argentina con $ 20.000 millones
Venezuela lleva 26 años resistiendo las amenazas del imperio más poderoso
Estados Unidos: Primera Dama
Melania Trump afirma tener un "canal de comunicación abierto" con Vladimir Putin sobre los niños ucranianos
Diosdado Cabello: "Venezuela es un pueblo de dignidad"
Estados Unidos: Donald Trump desaprueba el Premio Nobel a Machado, pero Marco Rubio es un gran defensor
Estados Unidos anuncia que permitirá a Qatar construir una instalación de la Fuerza Aérea en Idaho
Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana incauta 10 kilogramos de marihuana en el estado Apure
Richard Grenell sobre el Nobel de la Paz a María Corina Machado: «El Premio Nobel murió hace años»
(Se están comiendo un cable soldados de EEUU)
Militares estadounidenses sin paga por cierre del gobierno acuden a la caridad para comer
Internacional Antifascista capítulo Madrid, denuncia y condena degradación moral y política del Premio Nobel de la Paz
Petro propone mediación para frenar amenaza militar de EE.UU. en el Caribe
(Versión de 2025)
Efemérides 11 de octubre: Día Internacional de la Niña - Día contra el Fracking – Nace Cipriano Castro
Pérez Esquivel ganador del Premio Nobel sobre Machado: «No la reconozco en ninguna actitud de trabajar por la paz; al contrario, pidió a Trump que interviniera en Venezuela»
En el desfile del LXXX Aniversario de la República Popular de Corea del Norte,
(VIDEO) Corea del Norte presenta su nuevo misil Balístico Intercontinental Hipersónico Nuclear, El Guamson 20
Colombia presenta primer batallón de drones para combatir el crimen organizado
El Capitaloceno, que mercantiliza la vida, ha generado una fractura metabólica irreversible, convirtiendo ríos, bosques y seres vivos en commodities
Más de 3.000 delegados pedirán “justicia climática” en COP30 de Brasil, tras congreso de Venezuela
Comparte en las redes sociales
Síguenos en Facebook y Twitter
Síguenos en Twitter
Notas relacionadas
Larry Álvarez conocido como "Larry Changa"
Fundador encarcelado de la pandilla "El Tren de Aragua" pide diálogos de paz con el gobierno colombiano
Estados Unidos: Donald Trump desaprueba el Premio Nobel a Machado, pero Marco Rubio es un gran defensor
Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana incauta 10 kilogramos de marihuana en el estado Apure
USCIS anuncia validez de extensión del TPS para este grupo de venezolanos
Los trabajadores venezolanos en España se multiplican por más de diez en una década
Revise noticias similares en la sección:
Venezuela en el Exterior
Israel espera que los rehenes sean liberados de Gaza “en pocas horas” mientras se mantiene el alto el fuego
Larry Álvarez conocido como "Larry Changa"
Fundador encarcelado de la pandilla "El Tren de Aragua" pide diálogos de paz con el gobierno colombiano
Politico.com: Donald Trump tiene un plan diferente para derrocar a Nicolas Maduro esta vez
Estados Unidos:
Ciudadanos en Palm Beach, Florida que compren comestibles en los supermercados Publix, podrán portar armas de fuego abiertamente
Un buque de la Marina Real Británica detiene una lancha que transportaba 35 millones de libras en drogas ilegales
Revise noticias similares en la sección:
Actualidad
Richard Grenell sobre el Nobel de la Paz a María Corina Machado: «El Premio Nobel murió hace años»
Internacional Antifascista capítulo Madrid, denuncia y condena degradación moral y política del Premio Nobel de la Paz
Pérez Esquivel ganador del Premio Nobel sobre Machado: «No la reconozco en ninguna actitud de trabajar por la paz; al contrario, pidió a Trump que interviniera en Venezuela»
Petro pide explicaciones a María Corina Machado por una carta enviada en 2018 a Netanyahu
(Caricatura) Los Destrazos por Marquitos: Ahora sé volverá más loca de lo que es la Sayona Maricori
Revise noticias similares en la sección:
Oposición