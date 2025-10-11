Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana incauta 10 kilogramos de marihuana en el estado Apure

11 de octubre de 2025.- Como parte de las acciones de inteligencia desarrolladas por funcionarios de la División Contra Drogas del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), se logró la incautación de drogas en el sector Los Salados, en la parroquia Codazo, municipio Pedro Camejo del estado Apure.

Durante el despliegue táctico, orientado al combate del tráfico ilícito de drogas, se obtuvo como resultado 20 envoltorios de presunta marihuana, con un peso aproximado de 10 kilogramos.

Esta acción forma parte de los esfuerzos sostenidos del CPNB para desarticular redes delictivas vinculadas al narcotráfico y garantizar la seguridad ciudadana en la región.

Las evidencias fueron debidamente colectadas y puestas a disposición del Ministerio Público, conforme a los protocolos establecidos en la legislación vigente.