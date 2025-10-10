Maduro se está ganando la paz con soberania y defendiendo su derecho a la vía

Así lo afirmó el jefe de Estado, al informar sobre la activación de la Operación Independencia 200 en los estados Aragua, Falcón y Zulia

«Venezuela está ganando la paz con soberanía, y defendiendo su derecho a la vida». Así lo afirmó el jefe de Estado, Nicolás Maduro, la mañana de este viernes 10 de octubre, al informar sobre la activación de la Operación Independencia 200, en los estados Aragua, Falcón y Zulia.

El mandatario nacional informó que desde las 12:00 de la madrugada de este viernes, se encuentran activados en la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI), de estos tres estados ubicados al noroccidente del país, en esta operación.

Recordó que la Operación Independencia 200 representa el despliegue de todas las fuerzas militares-policiales-populares.

A partir de las 5:00 de la mañana se activó la Milicia Nacional Bolivariana (MNB) y todas las fuerzas sociales de las ZODI en las referidas entidades, que calificó de vitales.

Dijo que las zonas activadas en el marco de la Operación Independencia 200, deben cumplir «el desarrollo, despliegue, evaluación y puesta a punto de las 27 tareas o 27 acciones fundamentales, para garantizar la capacidad de defensa integral del territorio venezolano en estos tres estados».

«Operación Independencia 200 activa. ZODI Zulia, Falcón, Aragua, a la carga, a la batalla, a la victoria en perfecta fusión popular-militar-policial», añadió.

El 11 de septiembre de este año, un total de 284 frentes de batalla fueron activados como parte del despliegue "Plan Independencia 200", de Resistencia Activa y Ofensiva Permanente.