Cambian el partido de fútbol entre Argentina y Puerto Rico de Chicago a Florida por termor a redadas de inmigración

BUENOS AIRES, Argentina, 9 de octubre de 2025.- — Un partido de fútbol entre Argentina y Puerto Rico, originalmente programado para la próxima semana en Chicago, se ha trasladado a Florida debido a la represión migratoria en la ciudad, infromó Prensa Asociada.

El portavoz del Distrito de Parques de Chicago, Luca Serra, confirmó a La Prensa Asociada el miércoles que el partido no se jugará en Chicago.

El partido amistoso estaba previsto para el 13 de octubre en el Soldier Field de Chicago, pero se trasladará al Chase Stadium de Fort Lauderdale, estadio de la estrella argentina y del Inter de Miami, Lionel Messi.

"Sí, confirmo que el partido de Argentina contra Puerto Rico ha sido cancelado en Chicago", dijo Serra. "El promotor tomó la decisión esta mañana debido a la baja venta de entradas".

El promotor no ha emitido ningún comunicado oficial.

Un ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino confirmó el traslado previamente a AP y explicó que se debe a la situación en Chicago, donde el presidente Donald Trump ha desplegado a la Guardia Nacional para sofocar las protestas contra la represión migratoria. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque la reubicación no se ha anunciado públicamente. Más de 1000 inmigrantes han sido arrestados desde que comenzó la ofensiva migratoria el mes pasado en el área de Chicago. El gobierno de Trump prometió desplegar tropas de la Guardia Nacional en su agenda para impulsar las deportaciones.