Perico Cabecirrojo cautiva a ornitólogos colombianos en Mérida

Mérida. 9 de octubre de 2025.- La delegación colombiana de especialistas en ornitología, que participa en el Primer Congreso Mundial de Aviturismo en Mérida (10 al 12 de octubre), organizado por el Ministerio del Poder Popular para el Turismo (Mintur), inició su recorrido por la Ruta Turística "El Valle te Conecta" con un hallazgo excepcional: el avistamiento del Perico Cabecirrojo (Pyrrhura rhodocephala), informó Prensa Mintur.

Visiblemente emocionados, los expertos registraron esta especie endémica de los Andes venezolanos, destacada por su cabeza de color rojo escarlata, única en el mundo. Este perico se convirtió en el primer gran registro de su aventura.

Inmersión en la naturaleza Andina

La experiencia de la delegación se ha centrado en el alto potencial ecoturístico de la región. En su recorrido, los colombianos visitaron La Casa del Ángel del Sol, "Jardín de Los Colibríes", un reconocido refugio de especies endémicas, donde disfrutaron de la gran diversidad de estas aves.

La belleza de Mérida causó una fuerte impresión en los visitantes. Viviana Gómez, miembro de la delegación, expresó su asombro: "Estoy feliz, estamos comenzando con la Ruta del Colibrí. Desde el balcón de mi ventana no podía creer esos picos nevados de la montaña, Mérida nos recibió con nieve".

Gómez también resaltó la importancia del Turismo Comunitario como estrategia clave para el desarrollo y crecimiento económico local. Los especialistas agradecieron la esmerada organización y atención del equipo multidisciplinario de Mintur, liderada por la titular de ese despacho, Leticia Gómez.

La Ruta "El Valle te Conecta"

La ruta turística que sirve de escenario para esta visita, "El Valle te Conecta", es un recorrido de 18 kilómetros con una duración aproximada de nueve horas. Ofrece ocho sitios de interés que abarcan gastronomía, hospedaje, arte, cultura, ecoturismo y agro-aventura, consolidándose como una referencia nacional e internacional.

El Congreso Mundial de Aviturismo es una iniciativa del Gobierno Nacional, desarrollada por Mintur, tiene como finalidad atraer a prestigiosos viajeros y amantes de la observación de aves para impulsar el turismo de naturaleza en el país.