Estados Unidos: El DSN ahora planea deportar a Kilmar Abrego García a Ghana

Se espera que Kilmar Abrego García regrese a la corte el viernes.

9 de octubre de 2025.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que planea deportar a Kilmar Ábrego García a Ghana, según un aviso enviado por la agencia a sus abogados, informó Laura Romero para Noticias de ABC.com.

El DHS indicó previamente que planeaba deportar a Ábrego García, quien fue deportado injustamente a El Salvador y luego devuelto a Estados Unidos, a Esuatini y Uganda.

Los abogados de Ábrego García comparecerán ante el tribunal el viernes para una audiencia probatoria en la que se espera que testigos del gobierno declaren sobre las medidas tomadas para expulsarlo a Esuatini o a otro lugar.

Ábrego García, salvadoreño que residía en Maryland con su esposa e hijos, fue deportado en marzo a la megaprisión CECOT de El Salvador, a pesar de una orden judicial de 2019 que prohibía su deportación a ese país por temor a ser perseguido. El gobierno de Trump afirmó que pertenecía a la pandilla MS-13, lo cual su familia y abogados niegan.

Fue devuelto a Estados Unidos en junio para enfrentar cargos de tráfico de personas en Tennessee, de los cuales se declaró inocente.

Tras ser puesto en libertad bajo la custodia de su hermano en Maryland en espera de juicio, fue detenido nuevamente por las autoridades migratorias, quienes manifestaron su intención de deportarlo.

La semana pasada, un juez de inmigración denegó una moción de los abogados de Ábrego García para reabrir su caso migratorio.